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В Минске стартовал финальный этап республиканского турнира «Кожаный мяч»

16.03.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске стартовал финальный этап республиканского турнира «Кожаный мяч»Минске стартовал финальный этап республиканского турнира «Кожаный мяч»" class="one-news__figure-img">

В Минске стартовал финальный этап республиканского турнира среди детей и подростков по футболу «Кожаный мяч» на призы Президентского спортивного клуба.

Соревнования проходят в младшей, средней и старшей возрастных группах. В каждой из них представлены по 8 команд. Отметим, что также проводится турнир и среди девочек. В этом году за победу в нем борьбу ведут 10 команд. Это рекордный показатель. ­

­Со вторника по четверг пройдут игры группового раунда, а в пятницу состоятся финальные матчи.

Турнир «Кожаный мяч» возродился в Беларуси в 1997 году. В нём принимают участие ребята, которые не занимаются в специализированных футбольных школах и академиях. И эти соревнования – отличная возможность для юных спортсменов повысить свое мастерство в поединках со сверстниками из всех уголков страны.

Помимо непосредственно матчей турнира участников ждет немало приятных сюрпризов. Поход в музей истории Великой Отечественной Войны, а также подарки от организаторов.   

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Теги: Минск
 
 
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В Минске стартовал финальный этап республиканского турнира среди детей и подростков по футболу «Кожаный мяч» на призы Президентского спортивного клуба....
 
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