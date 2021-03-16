Сегодня в Беларуси продолжился праздничный марафон вручения паспортов

Источник материала: ОНТ

Документ гражданина 14-летним школьникам вручали в Палате представителей.





Эти ребята из Витебской области. Каждый в чём-то успешен – в учёбе, спорте, общественной жизни. Документ своим землякам вручал спикер Палаты представителей Владимир Андрейченко. Каждому из ребят досталась и книга «Я – гражданин Республики Беларусь».

Гости с севера страны смогли поближе познакомиться с работой нижней палаты парламента. Состоялась экскурсия в Овальный зал, где проводятся важные заседания и принимаются законопроекты.

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