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Сегодня в Беларуси продолжился праздничный марафон вручения паспортов

16.03.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сегодня в Беларуси продолжился праздничный марафон вручения паспортов

Документ гражданина 14-летним школьникам вручали в Палате представителей. 


Эти ребята из Витебской области. Каждый в чём-то успешен – в учёбе, спорте, общественной жизни. Документ своим землякам вручал спикер Палаты представителей Владимир Андрейченко. Каждому из ребят досталась и книга «Я – гражданин Республики Беларусь». 

Гости с севера страны смогли поближе познакомиться с работой нижней палаты парламента. Состоялась экскурсия в Овальный зал, где проводятся важные заседания и принимаются законопроекты.

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Документ гражданина 14-летним школьникам вручали в Палате представителей.  Эти ребята из Витебской области. Каждый в чём-то успешен – в учёбе, спорте, общественной...
 
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