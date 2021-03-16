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Анатолий Линевич принимал граждан в Полоцком районе

16.03.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Анатолий Линевич принимал граждан в Полоцком районе

От необустроенных дворов до судьбы акций предприятия. В Полоцком районе сегодня граждан принимал помощник Президента по Витебской области Анатолий Линевич.


Кто-то приходил с личной проблемой, другие поднимали вопросы, которые волнуют жителей целого микрорайона. На окраине Полоцка в бывшем военном городке почти два десятка многоэтажек. Проблемы благоустройства дворов жители уже не раз поднимали. Но должного внимания местная власть ей не уделяет. Более сотни дворов во всем городе необходимо привести в порядок. Сейчас активно проводят работу над ошибками.

Жители района смогли задать волнующие вопросы и лично, и по телефону – каждый выбрал удобный для себя способ обращения. К общению граждане подготовились основательно, сделали фото. Это значительно упрощало обсуждение и поиск верного решения. Прозвучало и предложение об увековечении имени Героя Советского Союза Андрея Писаренко, который свои последние годы прожил в Полоцке. 

Представители Администрации Президента на прямой связи с людьми всю неделю. Завтра приём в столице, а в четверг – в Круглянском райисполкоме.

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От необустроенных дворов до судьбы акций предприятия. В Полоцком районе сегодня граждан принимал помощник Президента по Витебской области Анатолий Линевич. ...
 
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