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Дело в отношении Тимы Белорусских о незаконном обороте запрещенных веществ: расследование завершено
Источник материала: ОНТ
Расследование уголовного дела о незаконном обороте запрещенных веществ завершил Московский районный отдел Следственного комитета Минска,
6 января ночью, по данным следствия, сотрудники милиции задержали 22-летнего молодого человека в помещении игрового клуба в Минске. Опасное наркотическое средство, гашиш массой 0,4 г, был найден у него при личном обыске. Также у него изъяли порошкообразное вещество белого цвета массой 0,03 г. Экспертиза заключила, что это был амфетамин.
Действия молодого человека квалифицированы по ч. 1 ст. 328 УК по результатам расследования. К нему применили меру пресечения в виде залога. Расследование завершено. Материалы дела передали прокурору для направления в суд.
Ранее официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская на уточняющий вопрос
Фото: БЕЛТА
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Расследование уголовного дела о незаконном обороте запрещенных веществ завершил Московский районный отдел Следственного комитета Минска, сообщается в...
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