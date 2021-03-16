Дело в отношении Тимы Белорусских о незаконном обороте запрещенных веществ: расследование завершено

Источник материала: ОНТ

Расследование уголовного дела о незаконном обороте запрещенных веществ завершил Московский районный отдел Следственного комитета Минска, сообщается в Telegram-канале СК.

6 января ночью, по данным следствия, сотрудники милиции задержали 22-летнего молодого человека в помещении игрового клуба в Минске. Опасное наркотическое средство, гашиш массой 0,4 г, был найден у него при личном обыске. Также у него изъяли порошкообразное вещество белого цвета массой 0,03 г. Экспертиза заключила, что это был амфетамин.

Действия молодого человека квалифицированы по ч. 1 ст. 328 УК по результатам расследования. К нему применили меру пресечения в виде залога. Расследование завершено. Материалы дела передали прокурору для направления в суд.

Ранее официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская на уточняющий вопрос БЕЛТА о личности молодого человека подтвердила, что это был Тима Белорусских.

Фото: БЕЛТА

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