ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Дело в отношении Тимы Белорусских о незаконном обороте запрещенных веществ: расследование завершено

16.03.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Дело в отношении Тимы Белорусских о незаконном обороте запрещенных веществ: расследование завершено

Расследование уголовного дела о незаконном обороте запрещенных веществ завершил Московский районный отдел Следственного комитета Минскасообщается в Telegram-канале СК.

6 января ночью, по данным следствия, сотрудники милиции задержали 22-летнего молодого человека в помещении игрового клуба в Минске. Опасное наркотическое средство, гашиш массой 0,4 г, был найден у него при личном обыске. Также у него изъяли порошкообразное вещество белого цвета массой 0,03 г. Экспертиза заключила, что это был амфетамин.

Действия молодого человека квалифицированы по ч. 1 ст. 328 УК по результатам расследования. К нему применили меру пресечения в виде залога. Расследование завершено. Материалы дела передали прокурору для направления в суд.

Ранее официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская на уточняющий вопрос БЕЛТА о личности молодого человека подтвердила, что это был Тима Белорусских.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Расследование уголовного дела о незаконном обороте запрещенных веществ завершил Московский районный отдел Следственного комитета Минска, сообщается в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Проблемы с волосами и ногтями? Врач рассказала, на какую болезнь это может указывать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by