|
В «Новой Боровой» опять неспокойно. Сообщают о задержаниях
Источник материала: Onliner
Слухи о новой волне задержаний в «Новой Боровой» появились еще на прошлой неделе. Говорили о том, что неизвестные ходят по подъездам, пытаются попасть в квартиры, иногда уводят куда-то людей. Появлялась в телеграм-каналах и цифра — 13 задержанных. Однако такую информацию в МВД не подтвердили, зато рассказали о задержании администратора дворового чата и местной жительницы, оскорбившей сотрудника милиции.
Задержан администратор дворового чата и телеграм-канала «Новая Боровая 98%»
МВД
Местная жительница задержана за оскорбление милиционера
Сегодня писали и об обыске в квартире жительницы «Новой Боровой», там же появлялись фотографии с предполагаемого места обыска. Долгое время эта информация не подтверждалась, пока в
А что с остальными?
В чатах пишут о новых исчезновениях людей то из дома на улице Авиационной, то на улице Эрхарт. Блогер Антон Мотолько у себя в
— Мне известно о трех задержанных вчера. Все — мои соседи. За что забрали двух парней, я не в курсе, а вот девушку, мать троих детей, — за комментарий в одном из чатов, — рассказал нам читатель. — Еще какие-то люди ходили по территории «Новой Боровой» ночью с фонариками…
Мы обратились в МВД с просьбой прокомментировать происходящее в «Новой Боровой».
— На территории города Минска, как и за его пределами, сотрудниками милиции проводятся обыски по возбужденным уголовным делам в соответствии с поручениями следователей. Не стоит реагировать и доверять информационным ресурсам, которые искажают действия правоохранителей и размещают сомнительную информацию. Информация о 13 задержанных не верна, — сказала официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Слухи о новой волне задержаний в «Новой Боровой» появились еще на прошлой неделе. Говорили о том, что неизвестные ходят по подъездам, пытаются попасть в квартиры,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)