В «Новой Боровой» опять неспокойно. Сообщают о задержаниях

Источник материала: Onliner

Слухи о новой волне задержаний в «Новой Боровой» появились еще на прошлой неделе. Говорили о том, что неизвестные ходят по подъездам, пытаются попасть в квартиры, иногда уводят куда-то людей. Появлялась в телеграм-каналах и цифра — 13 задержанных. Однако такую информацию в МВД не подтвердили, зато рассказали о задержании администратора дворового чата и местной жительницы, оскорбившей сотрудника милиции.

Задержан администратор дворового чата и телеграм-канала «Новая Боровая 98%»

МВД сообщило о задержании 34-летнего жителя Минского района, операцией занимались сотрудники ГУБОПиК МВД. По информации силовиков, мужчина руководил закрытым пабликом района, в котором состояло около 300 пользователей, включая «наиболее радикальных активистов», организующих протесты в жилом комплексе.

Местная жительница задержана за оскорбление милиционера

Сегодня писали и об обыске в квартире жительницы «Новой Боровой», там же появлялись фотографии с предполагаемого места обыска. Долгое время эта информация не подтверждалась, пока в телеграм-канале ГУБОПиК МВД не были выложены эти же фотографии (правда, без упоминания об обыске), а также видео, на котором хозяйка жилья говорит, что ее задержали за оскорбление милиционера.

А что с остальными?

В чатах пишут о новых исчезновениях людей то из дома на улице Авиационной, то на улице Эрхарт. Блогер Антон Мотолько у себя в телеграм-канале опубликовал видео, на котором показано, как несколько неизвестных проходят в подъезд, а чуть позже выходят из него с предполагаемым задержанным.

— Мне известно о трех задержанных вчера. Все — мои соседи. За что забрали двух парней, я не в курсе, а вот девушку, мать троих детей, — за комментарий в одном из чатов, — рассказал нам читатель. — Еще какие-то люди ходили по территории «Новой Боровой» ночью с фонариками…

Мы обратились в МВД с просьбой прокомментировать происходящее в «Новой Боровой».

— На территории города Минска, как и за его пределами, сотрудниками милиции проводятся обыски по возбужденным уголовным делам в соответствии с поручениями следователей. Не стоит реагировать и доверять информационным ресурсам, которые искажают действия правоохранителей и размещают сомнительную информацию. Информация о 13 задержанных не верна, — сказала официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.