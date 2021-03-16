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Всё пурпурного цвета: так южнокорейский городок привлекает туристов

16.03.2021 19:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Женщины в пурпурной одежде встречают посетителей Пурпурного острова в архипелаге Шинан за работой на лавандовом поле. Вдохновленные национальным цветком мугунхва – нежно-сиреневым гибискусом – жители островов Банвол и Бакджи выкрасили свои дома, дороги и мосты в оттенки этого тона, а также посадили фиолетовые цветы, такие как лаванда и астры, чтобы преобразить свой город в туристическую достопримечательность.

Рестораны на островах предлагают пурпурный рис и подают еду на пурпурных тарелках.

"Каждое утро я одеваюсь в фиолетовое с головы до пят, даже включая нижнее белье и обувь, и это делает меня счастливой", - говорит 88-летняя жительница Чон Сун Шим, сидя в фиолетовой беседке.

"Старые люди, подобные нам, ведут здесь уединенный образ жизни, поскольку вся молодежь покинула город, - рассказывает 79-летняя сельская жительница Шин Деоким, которая живет на острове Бакджи более 60 лет. - Я рада видеть молодежь и детей, приезжающих посмотреть наш город. Все они как мои внуки".

На этих крошечных тихих островах, выбранных для туристического проекта, проживает чуть более сотни человек. С 2015 года округ Шинан инвестировал 4,8 миллиарда вон (4,25 миллиона долларов), чтобы сделать острова Пурпурными, в том числе покрасить в сиреневый цвет более 28 тысяч квадратных метров крыш.

По данным окружного управления, с момента официального старта в 2019 году кампания привлекла более 487 тысяч туристов.

Посетители могут пройти по трем пурпурным пешеходным мостам, соединяющим два острова с островом побольше, со скамейками, украшенными слоганом "I purple you", популярным благодаря участнику K-pop группы BTS Ким Тэ Хёну, известному под именем Ви, слова которого означают "Я верю, люблю и поддерживаю вас".

Тем, кто одет в пурпурное, даже разрешен бесплатный вход на острова.

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Лавандовые поля, пурпурные крыши домиков, сиреневые улицы и мосты - так выглядит городок в Южной Корее. Местные жители, одетые, как жители страны Оз, во все...
 
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