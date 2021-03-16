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Сильный мокрый снег и гололед: прогноз погоды на 17 марта
16.03.2021 19:41 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мар – Sputnik. В среду, 17 марта, по Беларуси ожидаются сильные осадки (вероятность 80-90%), в основном мокрый снег, на дорогах гололедица, сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
По прогнозам синоптиков, будет облачно, днем с прояснениями. Температура воздуха от минус 3 до плюс 6 градусов, ветер северный, 5-10 м/с.
В связи со сложными погодными условиями Госавтоинспекция призывает всех быть внимательными и дисциплинированными на дорогах.
"Скользкое дорожное полотно и плохая видимость при осадках делают управление автомобилем не только сложнее, но и опаснее", - рассказали в ГАИ.
Рекомендуется выбирать сдержанный стиль вождения, а скорость движения – с учетом состояния проезжей части и видимости.
ГАИ рекомендует отказаться от совершения рискованных маневров, резких торможений и перестроений, выдерживать дистанцию и боковой интервал.
Следует также быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов, продуваемых участков на трассах, мостах. "Всем сидящим в автомобиле необходимо пристегиваться. Утром планировать маршруты и выезжать заранее, с учетом возможных заторовых ситуаций", - советует ГАИ.
Пешеходам необходимо переходить проезжую часть только убедившись, что все автомобили успели остановиться на скользкой дороге. В ненастную погоду важно сделать себя заметным, используя световозвращающие элементы.
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Утром следует планировать маршруты и выезжать заранее, с учетом возможных заторовых ситуаций.
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