Источник материала: Хартия'97

Белорусских водителей могут лишать прав за обгон 1 16.03.2021, 19:15

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иллюстрационное Фото: Pixabay.com

Только в Могилевской области 70 водителей могут стать бесправниками из-за нарушения правил обгона.

В ГАИ рассказали о лишении автолюбителей водительских прав в Беларуси за нарушение правил обгона.

Одна из массовых проверок таких нарушителей прошла в Могилевской области в минувшие пятницу и выходные, с 12 по 14 марта включительно. «Попались» 70 человек, им сейчас грозит лишение прав.

Усилив контроль за ситуацией на дорогах Могилевщины, инспекторы уделяли особое внимание выявлению нарушении правил обгона и выезда на встречку.

- В рамках смешанного контроля за безопасностью дорожного движения к административнои ответственности привлечено 70 водителей, нарушивших правила обгона, - констатировали в пресс-службе.

Решение о лишении того или иного нарушителя водительских прав будет приниматься специальной комиссией.

- Обгон - довольно сложныи маневр. Ошибка при его совершении может обернуться самыми серьезными последствиями. Прежде чем начать обгон, важно убедиться, что это будет безопасно для всех, - напомнили в ГАИ.

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