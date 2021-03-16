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Белорусских водителей могут лишать прав за обгон
Источник материала: Хартия'97
Белорусских водителей могут лишать прав за обгон
Только в Могилевской области 70 водителей могут стать бесправниками из-за нарушения правил обгона.
В ГАИ
Одна из массовых проверок таких нарушителей прошла в Могилевской области в минувшие пятницу и выходные, с 12 по 14 марта включительно. «Попались» 70 человек, им сейчас грозит лишение прав.
Усилив контроль за ситуацией на дорогах Могилевщины, инспекторы уделяли особое внимание выявлению нарушении правил обгона и выезда на встречку.
- В рамках смешанного контроля за безопасностью дорожного движения к административнои ответственности привлечено 70 водителей, нарушивших правила обгона, - констатировали в пресс-службе.
Решение о лишении того или иного нарушителя водительских прав будет приниматься специальной комиссией.
- Обгон - довольно сложныи маневр. Ошибка при его совершении может обернуться самыми серьезными последствиями. Прежде чем начать обгон, важно убедиться, что это будет безопасно для всех, - напомнили в ГАИ.
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Только в Могилевской области 70 водителей могут стать бесправниками из-за нарушения правил обгона.
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