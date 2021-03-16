ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Audi перестанет делать новые двигатели

16.03.2021 19:43 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Audi перестанет делать новые двигатели

2
  • 16.03.2021, 18:48
  • 1,362
Audi перестанет делать новые двигатели

Компания намерена полностью перейти на электромобили.

Компания Audi перестанет делать новые бензиновые и дизельные двигатели, а через 10-15 лет намерена полностью перейти на электромобили, сообщает Automobilewoche.

Такие меры необходимы, чтобы соответствовать новым экологическим нормам в Европе. Последним классическим двигателем Audi станет шестилитровый бензиновый агрегат W12. Им оснастят топовую версию флагманского седана A8.

Ранее в марте другой автопроизводитель — Volkswagen — объявил, что собирается стать мировым лидером в производстве электромобилей к 2025 году. Компания планирует капитально вложиться в производство батарей и постоянно наращивать долю электромобилей среди продаж. Volkswagen готовится полностью перейти на модульный выпуск электромобилей на базе платформы Modular Electric Drive Toolkit (MEB), которая будет развернута в Европе, Китае и США.

Только электромобили к 2030 году будет производить и Volvo. Технический директор автопроизводителя Хенрик Грин заявил, что у машин на бензине нет будущего в долгосрочной перспективе. В 2020 году Volvo запустила продажи электрического автомобиля XC40 Recharge. К 2025 году планируется, что 50 процентов от глобальных продаж компании придется на электромобили, остальное ― на гибриды.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания намерена полностью перейти на электромобили.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Конституционную комиссию включены 36 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by