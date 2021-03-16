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У жителей Новой Боровой могут быть проблемы с электричеством, водой и отоплением

16.03.2021 19:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

У жителей Новой Боровой могут быть проблемы с электричеством, водой и отоплением

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  • 16.03.2021, 18:42
  • 1,158
У жителей Новой Боровой могут быть проблемы с электричеством, водой и отоплением

Сообщается об аварии на подстанции.

В жилом районе Новая Боровая могут быть перебои с подачей электроэнергии, работой лифтов и электромагнитных замков, также может произойти отключение водоснабжения и отопления. Об этом информирует Telegram-канал обслуживающей компании «А-100 Комфорт».

Причина данных неудобств связана с аварией на подстанции. Идет работа над выявлением и устранением неполадок. О сроках возобновления подачи электроэнергии и водоснабжения сообщат дополнительно.

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