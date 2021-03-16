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Видео ДНА. Задержанный айтишник: «Зарплата — 3820. Они с жиру бесятся»

16.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

МВД выложило очередное видео с раскаивающимся задержанным. В этот раз — это айтишник. Его называют «спонсором протестов». Сам мужчина говорит, что айтишники поддерживают протест, потому что у них все «очень, очень, очень, очень хорошо».

Пресс-служба ведомства заявляет, что «сотрудники ГУБОПиК задержали 30-летнего минчанина, который 9−11 августа участвовал в массовых беспорядках в районе стелы «Минск — город-герой» и около станции метро «Пушкинская».

Сообщается, что мужчина работал инженером-программистом в известной IT-компании и перечислял деньги для финансирования протестов.

«Кроме того, задержанный консультировал представителей редакции телеграм-канала, признанного в Беларуси экстремистским, рекомендуя наиболее безопасные и анонимные способы сбора денег для поддержания протестной активности», — говорится в сообщении.

В видео мужчина признается, что работает в EPAM Systems.

— Заработная плата в месяц — 3820 долларов в пересчете на рубли, — говорит он. — Задержан за участие в несанкционированных митингах и беспорядках 9−10 августа, а также за участие в воскресных маршах, которые проходили после.

Кроме того, являлся участником закрытой Telegram-группы, в которой обсуждалось участие в несанкционированных акциях. Кроме того, переводил деньги на так называемую «помощь бастующим» и так называемую «помощь репрессированных», тем самым спонсировал протестное движение… В содеянном раскаиваюсь. По моему мнению, протестное движение поддерживает очень большая часть ИТ-сообщества только потому, что у них все очень, очень, очень, очень хорошо, и они с жиру бесятся. Это единственная причина, почему они участвуют во всем этом. Если бы они жили, как большинство других белорусов, они бы больше это ценили. А поскольку им больше ценить нечего, они и занимаются всякой ерундой.

 
Теги: Минск
 
 
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МВД выложило очередное видео с раскаивающимся задержанным. В этот раз — это айтишник. Его называют «спонсором протестов».
 
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