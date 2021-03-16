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Алексей Протас покидает минское «Динамо». Его вызвал клуб НХЛ

16.03.2021 19:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

20-летний хоккеист Алексей Протас покидает минское «Динамо». Нападающего отозвал из аренды клуб НХЛ «Вашингтон».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Протас перешел в состав «зубров» летом 2020 года. Провел 58 матчей в регулярном чемпионате КХЛ (не принял участие лишь в одной игре), набрал 18 (10+8) очков. В плей-офф на счету Алексея 4 (1+3) результативных балла в 5 играх.

Также он был признан лучшим новичком первого раунда Кубка Гагарина. Так Протас стал первым игроком минского «Динамо», признанный лучшим игроком по итогам одного из раундов плей-офф.

 
 
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20-летний хоккеист Алексей Протас покидает минское «Динамо». Нападающего отозвал из аренды клуб НХЛ «Вашингтон».
 
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