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Алексей Протас покидает минское «Динамо». Его вызвал клуб НХЛ
Источник материала: Tut.by
20-летний хоккеист Алексей Протас покидает
Протас перешел в состав «зубров» летом 2020 года. Провел 58 матчей в регулярном чемпионате КХЛ (не принял участие лишь в одной игре), набрал 18 (10+8) очков. В плей-офф на счету Алексея 4 (1+3) результативных балла в 5 играх.
Также он был признан лучшим новичком первого раунда Кубка Гагарина. Так Протас стал первым игроком минского «Динамо», признанный лучшим игроком по итогам одного из раундов плей-офф.
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20-летний хоккеист Алексей Протас покидает минское «Динамо». Нападающего отозвал из аренды клуб НХЛ «Вашингтон».
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