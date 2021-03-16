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Комментарий: история с созданием Конституционной комиссии лишь имитация

16.03.2021 20:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Говорить о начале серьезной работы над новым проектом Конституции в Беларуси преждевременно.

Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» высказал член Центрального комитета Белорусской партии левых «Справедливый мир» Сергей Возняк, комментируя создание Конституционной комиссии.
 
«Более того, скептически отношусь к намерению Лукашенко провести в ближайшее время конституционную реформу. Он вынужден был говорить об этом в период острой фазы политического кризиса лета-осени 2020 года. Сейчас такой фазы нет, протесты удалось с улиц и площадей загнать во внутрь», - пояснил он.
В такой ситуации, считает Возняк, у власти появилась уверенность, что она выстояла, и надежда, что все будет, «как раньше».



«И к чему в таких условиях чиновникам затевать ломку политической системы, провоцировать новый кризис?» - задается вопросом член ЦК «Справедливого мира».
В свете вышесказанного, Возняк приходит к выводу о том, что вся история с созданием Конституционной комиссии лишь имитация.
Напомним, в понедельник, 15 марта, Александр Лукашенко снова заговорил про изменение Конституции, встретившись с членами специально созданной Конституционной комиссии. В нее вошли 34 человека, включая премьер-министра Романа Головченко и паралимпийца Алексея Талая.
 
 
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Говорить о начале серьезной работы над новым проектом Конституции в Беларуси преждевременно.
 
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