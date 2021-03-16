Комментарий: история с созданием Конституционной комиссии лишь имитация

мнение корреспонденту «Политринга» высказал член Центрального комитета Белорусской партии левых «Справедливый мир» Сергей Возняк, комментируя создание Конституционной комиссии. Соответствующеекорреспонденту «Политринга» высказал член Центрального комитета Белорусской партии левых «Справедливый мир», комментируя создание Конституционной комиссии.

«Более того, скептически отношусь к намерению Лукашенко провести в ближайшее время конституционную реформу. Он вынужден был говорить об этом в период острой фазы политического кризиса лета-осени 2020 года. Сейчас такой фазы нет, протесты удалось с улиц и площадей загнать во внутрь», - пояснил он.

В такой ситуации, считает Возняк, у власти появилась уверенность, что она выстояла, и надежда, что все будет, «как раньше».













«И к чему в таких условиях чиновникам затевать ломку политической системы, провоцировать новый кризис?» - задается вопросом член ЦК «Справедливого мира».

В свете вышесказанного, Возняк приходит к выводу о том, что вся история с созданием Конституционной комиссии лишь имитация.

В нее вошли 34 человека, включая премьер-министра Романа Головченко и паралимпийца Алексея Талая. Напомним, в понедельник, 15 марта, Александр Лукашенко снова заговорил про изменение Конституции, встретившись с членами специально созданной Конституционной комиссии.



