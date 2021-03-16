ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Андрей Парфимович рассказал о бюджете клуба

16.03.2021 20:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Генменеджер минского "Динамо" рассказал о зарплате: наш бюджет чуть выше пола зарплат в КХЛ. Наверное, самый маленький за всю историю клуба

Генменеджер минского "Динамо" Андрей Парфимович рассказал о бюджете клуба.



- Из-за пандемии уровень зарплат в мировом хоккее упал?
- Снизился в полтора раза. Конечно, нам сыграло это на руку. Потому что наш бюджет чуть выше пола зарплат в КХЛ. Наверное, самый маленький за всю историю существования "Динамо". Топ-игроки в хорошем возрасте стоят около миллиона долларов. У нас было немного таких вариантов. Но мы взяли самых достойных.

- Потолок уравнял шансы и возможности клубов?
-В какой-то степени уровнял. Топовые команды теперь не могут собирать целую россыпь игроков. Хотя в том же "Ак Барсе" в четвертом звене играют исполнители такого уровня, которые в любой команде могли бы играть в ведущих сочетаниях, — цитирует Парфимовича hockey.by со ссылкой на "Беларусь 5".
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генменеджер минского "Динамо" рассказал о зарплате: наш бюджет чуть выше пола зарплат в КХЛ. Наверное, самый маленький за всю историю клуба
 
Новости дня
Новости разные
 
«Глядзелі на рану і захапляліся, як гумовая куля разарвала мяккія тканкі»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by