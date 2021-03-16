Генменеджер минского "Динамо" Андрей Парфимович рассказал о бюджете клуба.













- Из-за пандемии уровень зарплат в мировом хоккее упал?

- Снизился в полтора раза. Конечно, нам сыграло это на руку. Потому что наш бюджет чуть выше пола зарплат в КХЛ. Наверное, самый маленький за всю историю существования "Динамо". Топ-игроки в хорошем возрасте стоят около миллиона долларов. У нас было немного таких вариантов. Но мы взяли самых достойных.





- Потолок уравнял шансы и возможности клубов?

цитирует Парфимовича hockey.by со ссылкой на "Беларусь 5". -В какой-то степени уровнял. Топовые команды теперь не могут собирать целую россыпь игроков. Хотя в том же "Ак Барсе" в четвертом звене играют исполнители такого уровня, которые в любой команде могли бы играть в ведущих сочетаниях, —Парфимовича hockey.by со ссылкой на "Беларусь 5".











