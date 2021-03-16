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«Инстаграм» запретит взрослым отправлять сообщения незнакомым подросткам
Источник материала: Навiны
Соцсеть ограничила взаимодействие между подростками и взрослыми, которые не подписаны друг на друга, с целью сделать пространство «Инстаграм» более безопасным для молодой аудитории.
«Чтобы защитить подростков от нежелательных контактов со стороны взрослых, мы представляем новую функцию, которая запретит взрослым отправлять сообщение пользователям младше 18 лет, не подписанным на них, —
В приложении появятся подсказки, которые будут указывать на взрослых, «проявляющих потенциально подозрительное поведение».
Функция появится в некоторых странах уже в марте, однако компания не уточняет, где именно.
Глобальная аудитория соцсети достигла 1,16 млрд.
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Соцсеть ограничила взаимодействие между подростками и взрослыми, которые не подписаны друг на друга, с целью сделать пространство «Инстаграм» более безопасным...
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