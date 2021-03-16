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«Инстаграм» запретит взрослым отправлять сообщения незнакомым подросткам

16.03.2021 20:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Соцсеть ограничила взаимодействие между подростками и взрослыми, которые не подписаны друг на друга, с целью сделать пространство «Инстаграм» более безопасным для молодой аудитории.

«Инстаграм» запретит взрослым отправлять сообщения незнакомым подросткам

«Чтобы защитить подростков от нежелательных контактов со стороны взрослых, мы представляем новую функцию, которая запретит взрослым отправлять сообщение пользователям младше 18 лет, не подписанным на них, — говорится в блоге Instagram. — Например, когда взрослый попытается отправить сообщение незнакомому подростку, он получит уведомление, что сообщение не проходит».

В приложении появятся подсказки, которые будут указывать на взрослых, «проявляющих потенциально подозрительное поведение».

Функция появится в некоторых странах уже в марте, однако компания не уточняет, где именно.

Глобальная аудитория соцсети достигла 1,16 млрд.

 
 
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Соцсеть ограничила взаимодействие между подростками и взрослыми, которые не подписаны друг на друга, с целью сделать пространство «Инстаграм» более безопасным...
 
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