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Контроль «цифры»: на совещании у Лукашенко обсудили финансы и IT
16.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Пресечь незаконные финансовые операции и извлечь максимальную выгоду в сфере высоких технологий – такую задачу президент Беларуси поставил перед правительством, передает «МИР 24».
В Беларуси планируют создать отдельный госорган, который будет регулировать цифровую сферу. По мнению Александра Лукашенко, IТ сегодня влияет на традиционные отрасли – автомобилестроение, транспорт, услуги и особенно на финансовые отношения. Поэтому необходимо уточнить некоторые пункты в законодательстве и установить необходимый контроль над процессами.
При этом Лукашенко подчеркнул, что цифровые технологии нужно рассматривать не только как источник угроз, но и как возможность развития экономики и заработка.
Деятельность криптобирж и цифровых знаков будет контролировать Парк высоких технологий. Такими полномочиями решили наделить администрацию ПВТ. А сам Парк в этом году заработал рекордную сумму – почти три миллиарда долларов.
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Президент Беларуси подчеркнул, что цифровые технологии нужно рассматривать не только как источник угроз, но и как возможность развития экономики и заработка.
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