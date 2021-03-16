Контроль «цифры»: на совещании у Лукашенко обсудили финансы и IT

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Пресечь незаконные финансовые операции и извлечь максимальную выгоду в сфере высоких технологий – такую задачу президент Беларуси поставил перед правительством, передает «МИР 24».

В Беларуси планируют создать отдельный госорган, который будет регулировать цифровую сферу. По мнению Александра Лукашенко, IТ сегодня влияет на традиционные отрасли – автомобилестроение, транспорт, услуги и особенно на финансовые отношения. Поэтому необходимо уточнить некоторые пункты в законодательстве и установить необходимый контроль над процессами.

При этом Лукашенко подчеркнул, что цифровые технологии нужно рассматривать не только как источник угроз, но и как возможность развития экономики и заработка.

«Речь идет о контроле с одной стороны, цивилизованном контроле, а с другой стороны – мы хотим воспользоваться моментом. И для нашего развития использовать этот сегмент. То, что у нас сделано, уже немало. В стране появилась новая и очень эффективная отрасль экономики. Компании, работающие в Парке высоких технологий, по большинству экономических показателей значительно опережают традиционные отрасли», – констатировал президент.

Деятельность криптобирж и цифровых знаков будет контролировать Парк высоких технологий. Такими полномочиями решили наделить администрацию ПВТ. А сам Парк в этом году заработал рекордную сумму – почти три миллиарда долларов.