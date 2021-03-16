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Дайджест автомобильных происшествий

16.03.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Владимир Королев расскажет о самых заметных событиях на дорогах страны.

Смертельная авария на улице Янки Купалы в Бресте. Предварительно установлено, что 21-летний водитель за рулем BMW не справился с управлением, наехал на бордюр и врезался в ограждение разделительного газона. Авто остановилось на встречной полосе. В результате аварии погиб один пассажир, второй в больнице. По данным ГАИ, шофер в момент столкновения был пьян - свыше 1 промилле алкоголя. Возбуждено уголовное дело.

5 800 рублей штрафа и лишение прав на 5 лет. В Чашниках задержали водителя в состоянии алкогольного опьянения. Патрулируя улицы, внимание инспекторов ГАИ привлек "Opel Vectra", шофер которого проигнорировал сигнал об остановке и попытался скрыться. Во время преследования водитель не справился с управлением, съехал в кювет, в котором и застрял. Освидетельствование показало свыше 1,5 промилле алкоголя.

Еще одного мужчину задержали в результате погони в Гомельском районе. Инспекторы ГАИ обратили внимание на водителя «Volkswagen Passat», который, отъезжая от магазина, не пристегнулся. На требование остановки он прибавил скорость. В какой-то момент шофер не справился с управлением и съехал на обочину, где и был задержан. По данным ГАИ, 72-летний местный житель имел признаки алкогольного опьянения, однако отказался от медосвидетельствования.

Помощь спасателей понадобилась водителю Audi в Мядельском районе. Накануне вечером возле поселка Свирь автомобиль съехал в кювет и оказался на боку. Женщина-водитель была зажата в салоне. После освобождения из покореженного авто пострадавшая была передана бригаде скорой помощи и госпитализирована.

Еще одно опрокидывание случилось в Жлобинском районе. Накануне утром водитель за рулем Renault не справился с управлением, авто вылетело за пределы трассы М5. По данным ГАИ, водитель выбрал небезопасную скорость движения, не учел погодные условия и состояние дороги. В аварии шофер и пассажир получили травмы и были доставлены районную больницу.

 
Теги: Брест
 
 
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Владимир Королев расскажет о самых заметных событиях на дорогах страны. Смертельная авария на улице Янки Купалы в Бресте. Предварительно установлено, что...
 
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