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Словесная перепалка и оскорбления не по понятиям привели к убийству и серьезному сроку. В Могилеве вынесли вердикт в отношении жителя Черикова. Мужчину признали виновным в тяжком преступлении. А события развернулись в сентябре прошлого года и как раз по канонам таких историй. По данным следствия, компания приятелей выпивала в одном из частных домов райцентра. Между двумя из них, а каждый имел багаж судимостей, началась словесная перебранка, причем с понятиями из криминального прошлого.

Дело дошло до драки. В итоге обвиняемый нанес потерпевшему 5 ножевых ранений, от которых последний скончался. Подробности у Александра Камовича.

Эта история началась, что называется, типично для такого сценария. Компания приятелей выпивала в частном доме с самого утра. Разгоряченные мужчины в какой-то момент что-то не поделили. Слово за слово и конфликт перерос в драку. Схватив нож, обвиняемый нанес потерпевшему 5 ножевых ранений.

Во время следственного эксперимента подозреваемый рассказал, как все происходило. Мужчина утверждал, что наносил удары ножом, но только в целях самообороны. Кстати, этой версии фигурант придерживался на протяжении всего следствия.







Но следователи установили, что удары ножом обвиняемый наносил умышленно. К тому же и психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила, что нападавший вменяем и мог себя контролировать, хоть и был пьян.

И даже во время рассмотрения дела в суде обвиняемый стоял на своем, мол, защищался и убивать не хотел. Говорил, что потерпевший также его избивал. И побои у него были. Вот только экспертиза установила, что травмы обвиняемого не повлекли расстройства здоровья. Поэтому в возбуждении уголовного дела в отношении потерпевшего было отказано.

Прокурор запросил для обвиняемого 23 года колонии особого режима. Такое наказание прокуратура аргументировала тяжестью преступления и характеристикой обвиняемого. Тот многократно судим, последний раз не так давно за убийство. В итоге суд вынес приговор - 22 года колонии и принудительное лечение от алкоголизма.

10 криминальных эпизодов и почти 7 тысяч рублей ущерба. В Речицком районе задержаны серийные похитители топлива. Работали жулики по ночам, были организованны, действовали скрытно, поэтому выйти на их след оказалось достаточно проблематично, говорят в МВД. У большегрузов, в том числе транзитных фур, взламывались крышки бензобаков, топливо сливалось в канистры. Оперативникам УГРО удалось найти зацепки, чтобы выйти на злоумышленников.

Квартет подозреваемых был взят с поличным в момент совершения очередной кражи. Это местные жители, всем около 20 лет. Один из них уже был ранее судим за кражу из автомобиля. Похищенное изъято. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Выясняют обстоятельства криминальных похождений злоумышленников.