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В Речицком районе задержаны серийные похитители топлива

16.03.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

10 криминальных эпизодов и почти 7 тысяч рублей ущерба. В Речицком районе задержаны серийные похитители топлива. Работали жулики по ночам, были организованны, действовали скрытно, поэтому выйти на их след оказалось достаточно проблематично, говорят в МВД. У большегрузов, в том числе транзитных фур, взламывались крышки бензобаков, топливо сливалось в канистры. Оперативникам УГРО удалось найти зацепки, чтобы выйти на злоумышленников.

Квартет подозреваемых был взят с поличным в момент совершения очередной кражи. Это местные жители, всем около 20 лет. Один из них уже был ранее судим за кражу из автомобиля. Похищенное изъято. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Выясняют обстоятельства криминальных похождений злоумышленников.

 
 
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10 криминальных эпизодов и почти 7 тысяч рублей ущерба. В Речицком районе задержаны серийные похитители топлива. Работали жулики по ночам, были организованны,...
 
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