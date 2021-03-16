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Детская комната с элементами взрослых увлечений. Наркоконтроль задержал минчанина по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Горшки с травкой и емкости с псилоцибиновыми грибами правоохранители обнаружили в шкафу его несовершеннолетнего ребенка. Во время обыска было изъято 10 граммов марихуаны, 5 горшков с почвой и 12 кустов конопли, более 4 граммов особо опасного вещества, содержащего псилоцибин, семена конопли и осветительные лампы.