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Наркоконтроль задержал минчанина по подозрению в незаконном обороте наркотиков

16.03.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Детская комната с элементами взрослых увлечений. Наркоконтроль задержал минчанина по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Горшки с травкой и емкости с псилоцибиновыми грибами правоохранители обнаружили в шкафу его несовершеннолетнего ребенка. Во время обыска было изъято 10 граммов марихуаны, 5 горшков с почвой и 12 кустов конопли, более 4 граммов особо опасного вещества, содержащего псилоцибин, семена конопли и осветительные лампы.

 
 
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Детская комната с элементами взрослых увлечений. Наркоконтроль задержал минчанина по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Горшки с травкой и емкости с...
 
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