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Российский вертолет нарушил воздушное пространство Украины
Источник материала: Хартия'97
Российский вертолет нарушил воздушное пространство Украины
Киев требует объяснений.
Российский вертолет Ми-8 нарушил воздушное пространство Украины в Сумской области. Пограничники пытаются выяснить у россиян обстоятельства такого маневра.
Об этом в комментарии
По его данным, наряд пограничников в Сумской области зафиксировал, как российский вертолет углубился в воздушное пространство Украины на 50 метров, после чего развернулся и покинул территорию Украины.
Госпогранслужба направила письмо в пограничное управление ФСБ России в Белгородской и Воронежской областях о нарушении воздушного пространства Украины. В нем ГПСУ требует сообщить о принадлежности вертолета и обстоятельствах, из-за которых он залетел в воздушное пространство соседнего государства. Ответ ожидается.
Также Погранслужба уведомила о ситуации соответствующие министерства и ведомства.
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Киев требует объяснений.
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