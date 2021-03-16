ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Российский вертолет нарушил воздушное пространство Украины

16.03.2021 20:45 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Российский вертолет нарушил воздушное пространство Украины

8
  • 16.03.2021, 20:13
  • 1,078
Российский вертолет нарушил воздушное пространство Украины

Киев требует объяснений.

Российский вертолет Ми-8 нарушил воздушное пространство Украины в Сумской области. Пограничники пытаются выяснить у россиян обстоятельства такого маневра.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал пресс-секретарь Государственной погранслужбы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.

По его данным, наряд пограничников в Сумской области зафиксировал, как российский вертолет углубился в воздушное пространство Украины на 50 метров, после чего развернулся и покинул территорию Украины.

Госпогранслужба направила письмо в пограничное управление ФСБ России в Белгородской и Воронежской областях о нарушении воздушного пространства Украины. В нем ГПСУ требует сообщить о принадлежности вертолета и обстоятельствах, из-за которых он залетел в воздушное пространство соседнего государства. Ответ ожидается.

Также Погранслужба уведомила о ситуации соответствующие министерства и ведомства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Версии: почему сняли с должности помощника президента генерала Евсеева?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by