Источник материала: Хартия'97

Ибрагимович вернулся в сборную Швеции в 39 лет 1 16.03.2021, 20:03

фото: EPA

Нападающий «Милана» сыграет за национальную команду впервые с 2016 года.

Нападающий Златан Ибрагимович официально вернулся в сборную Швеции, передает Tribuna.com .

39-летний форвард включен в состав национальной команды на мартовские матчи квалификации ЧМ-2022.

Златан выступал за сборную Швеции с 2001 по 2016 год. В 116 матчах он забил 62 гола и является лучшим бомбардиром команды.

Cборная Швеции 25 марта сыграет с Грузией, а 28-го - с Косово.

В нынешнем сезоне Ибрагимович забил 14 голов в 14 матчах чемпионата Италии в составе "Милана".

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