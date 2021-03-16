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Ибрагимович вернулся в сборную Швеции в 39 лет

16.03.2021 20:45 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ибрагимович вернулся в сборную Швеции в 39 лет

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  • 16.03.2021, 20:03
Ибрагимович вернулся в сборную Швеции в 39 лет
фото: EPA

Нападающий «Милана» сыграет за национальную команду впервые с 2016 года.

Нападающий Златан Ибрагимович официально вернулся в сборную Швеции, передает Tribuna.com.

39-летний форвард включен в состав национальной команды на мартовские матчи квалификации ЧМ-2022.

Златан выступал за сборную Швеции с 2001 по 2016 год. В 116 матчах он забил 62 гола и является лучшим бомбардиром команды.

Cборная Швеции 25 марта сыграет с Грузией, а 28-го - с Косово.

В нынешнем сезоне Ибрагимович забил 14 голов в 14 матчах чемпионата Италии в составе "Милана".

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Нападающий «Милана» сыграет за национальную команду впервые с 2016 года.
 
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