|
В разных городах Беларуси силовики проверяют польские образовательные центры
Источник материала: Хартия'97
В разных городах Беларуси силовики проверяют польские образовательные центры
Лукашистов интересуют учебные программы, карты, учебники.
В разных городах Беларуси силовики проверяют польские образовательные центры. Как пишет в
Известно, что 16 марта проверки прошли в Гродно, Бресте, Барановичах, Волковыске.
В Бресте прошли задержания. За решёткой находится соучредитель "Польской школы" Анна Панишева.
А в Барановичах собирают сведения о школьниках, посещающих местный польский центр.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашистов интересуют учебные программы, карты, учебники.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)