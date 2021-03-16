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В разных городах Беларуси силовики проверяют польские образовательные центры

16.03.2021 20:45 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В разных городах Беларуси силовики проверяют польские образовательные центры

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  • 16.03.2021, 19:51
  • 1,514
В разных городах Беларуси силовики проверяют польские образовательные центры
Вывеска на входе в Гродненскую школу
иллюстрационное Фото: svaboda.org

Лукашистов интересуют учебные программы, карты, учебники.

В разных городах Беларуси силовики проверяют польские образовательные центры. Как пишет в Facebook председатель непризнанного властями нашей страны Союза поляков Беларуси Анжелика Борис, их интересует, отмечаются ли там на занятиях польские праздники и приглашают ли на них польских дипломатов, а также учебные программы, карты, учебники.

Известно, что 16 марта проверки прошли в Гродно, Бресте, Барановичах, Волковыске.

В Бресте прошли задержания. За решёткой находится соучредитель "Польской школы" Анна Панишева.

А в Барановичах собирают сведения о школьниках, посещающих местный польский центр.

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Лукашистов интересуют учебные программы, карты, учебники.
 
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