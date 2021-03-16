«Успешная» деревообработка снова получает дотации из бюджета

пише т Еврорадио. Часть процентов по кредитам, которые предприятия брали под инвестпроекты, возместит Минфин. Он же вернёт часть основных долгов в 2021 году. И это после создания деревообрабатывающего холдинга и вливания средств в модернизацию,т Еврорадио.









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— Возмещение процентов производится Министерством финансов в пределах средств республиканского бюджета, — говорится в постановлении Совета Министров от 12 марта 2021 года №143.

Преференции получат «Ивацевичдрев», Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат, ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои», Завод газетной бумаги, «Гомельдрев», “Мостовдрев», «Речицадрев». Последние три в 2016 году вошли в холдинг деревообрабатывающей промышленности под управлением Банка развития. Тогда девять предприятий деревообработки, которые находились в кризисном состоянии, были объединены для модернизации и построения эффективного производства. На их техническое переоснащение было потрачено $4 млрд.





Возвращать деньги, видимо, снова не придётся. «Беллесбумпром» и Госкомимущество должны до 1 апреля внести проекты нормативных правовых актов об увеличении доли государства в уставных фондах этих предприятий, кроме «Речицадрев” и «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои», именно на суммы предоставляемой помощи.





В постановлении отмечается, что если предприятия не выйдут на запланированные показатели, то персональная ответственность ляжет на их руководителей.





Недавно государство списало долги Белорусскому металлургическому заводу. По мнению руководителя проекта Open Tenders Владимира Ковалкина, поэтому дефицит бюджета мог вырасти с 4 млрд рублей до 5,6 млрд рублей в уточнённом плане Минфина. Возможно, разрыв между доходами и расходами снова увеличится после того, как Минфин рассчитается с долгами деревообработки.



