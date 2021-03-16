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Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще четырех человек

16.03.2021 21:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусские правозащитные организации 16 марта выступили с совместным заявлением о признании политическими заключенными еще четырех человек — Алексея Артецкого, Дмитрия Буневича, Дениса Иванца и Романа Сидюка.

Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще четырех человек

Суд Ленинского района Бреста приговорил к лишению свободы на полтора года Артецкого и на год и восемь месяцев — Буневича по ч. 1 ст. 342 УК (групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок), Иванцу предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 293 УК (массовые беспорядки), Сидюку — по ч. 2 ст. 293 УК и ч. 1 ст. 342 УК, оба они взяты под стражу.

Преследование этих людей правозащитники расценивают как политически мотивированное в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражением своего мнения относительно объявленных результатов выборов президента Беларуси, говорится в заявлении, размещенном на сайте spring96.org.

Правозащитники потребовали от властей немедленно освободить и прекратить уголовное преследование названных граждан. Кроме того, они потребовали выпустить всех политзаключенных, которых теперь насчитывается 291, и граждан, задержанных в связи с реализацией свободы мирных собраний в поствыборный период, а также прекратить политические репрессии.

Подписавшиеся под заявлением организации в очередной раз отметили, что свобода мирных собраний гарантирована ст. 21 Международного пакта о гражданских и политических правах.

Они констатировали, что выступления граждан носили «стихийный, самоорганизованный характер и были вызваны недоверием к результатам выборов президента Республики Беларусь, которые состоялись 9 августа 2020 года, проходили с многочисленными нарушениями и фальсификациями, не были признаны международным сообществом как демократические, справедливые и свободные».

Собрания граждан, подчеркнули правозащитники, носили мирный характер и «не представляли угрозы ни национальной, ни общественной безопасности», однако демонстранты «были атакованы спецподразделениями МВД с непропорциональным применением физической силы, спецсредств и оружия».

«Отдельные случаи насильственных действий в отношении сотрудников милиции со стороны демонстрантов требуют отдельной правовой квалификации, с учетом контекста и обстоятельств применения насилия, в том числе в контексте самообороны от заведомо непропорциональных действий сотрудников милиции», — говорится в заявлении.

Документ подписали: лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна», Белорусский документационный центр, Белорусский ПЕН-центр, Белорусская ассоциация журналистов, «Инициатива FORB», Белорусский Хельсинкский комитет, «Правовая инициатива», консультационный центр «Хьюман Константа» и Центр правовой трансформации Lawtrend.

 
Теги: Брест
 
 
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Белорусские правозащитные организации 16 марта выступили с совместным заявлением о признании политическими заключенными еще четырех человек — Алексея Артецкого,...
 
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