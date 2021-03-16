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Актер Эллиот Пейдж стал первым трансгендерным мужчиной на обложке Time. В интервью он рассказал, как решился на каминг-аут
Источник материала: Tut.by
Журнал Time
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По словам Пейджа, особенно тяжело ему стало, когда его прославила главная роль в инди-драме «Джуно», вышедшей в 2007 году и получившей «Оскар». Пейджа тяготило внимание прессы к его внешности. «Я не узнавал себя. Долгое время я даже не мог смотреть на свои фото», — признался Пейдж. Актеру было непросто смотреть и свои фильмы, особенно те, где его роли были более женственными.
К моменту выхода блокбастеров «Начало» в 2010 году и «Люди Икс: дни минувшего будущего» в 2014 году, в которых сыграл Пейдж, актер страдал от депрессии и панических атак. В 2014 году Пейдж заявил о своей гомосексуальности. В 2018 году он сыграл свадьбу с хореографом Эммой Портнер. Актер стал надевать мужские костюмы, когда выходил на красные дорожки, и сделал мужской гардероб одним из условий своего участия в новых проектах. Но все равно не ощущал себя комфортно: «Разница в том, как я себя чувствовал до признания своей гомосексуальности и после этого, была огромной. Но ушел ли дискомфорт в моем теле? Нет, нет, нет, нет».
Его разногласия с самим собой обострились во время пандемии, на фоне самоизоляции и расставания с Эммой Портнер летом 2020 года (по его словам, они остались друзьями). «У меня было много времени наедине с собой, чтобы по-настоящему сосредоточиться на вещах, которых, как мне кажется, я во многих отношениях бессознательно избегал», — считает он. В конце концов, после «стыда и дискомфорта» он принял себя как трансгендерного мужчину.
В декабре 2020 года Пейдж
Следующим шагом Пейджа стала пластическая операция на груди. Актер подчеркнул, что трансгендерность не обязательно предполагает операции: некоторым людям это не нужно, некоторым — недоступно. Самому Пейджу маммопластика помогла окончательно принять себя; по его словам, она не только изменила, но и спасла его жизнь.
Пейдж отмечает, что у него есть ресурсы, чтобы помогать трансгендерным людям — и он намерен их использовать. Актер
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Актер Эллиот Пейдж стал первым трансгендерным мужчиной на обложке Time. В интервью он рассказал, как решился на каминг-аут
Time также опубликовал интервью с Эллиоттом Пейджем. В нем 34-летний актер рассказал, что еще в детстве хотел быть похожим на мальчика/
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