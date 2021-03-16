Сантиметры до трагедии. Наезд минивэна на школьника в Гродно попал на видео

Источник материала: Onliner

Дорожное происшествие в Гродно едва не обернулось трагедией. Сегодня в 18:40 на улице Лиможа автомобиль Chrysler сбил 9-летнего велосипедиста. Все произошло на пешеходном переходе.

«Установлено, что водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем „Крайслер“, двигался со стороны улицы Белые Росы в направлении улицы Малыщинской. В какой-то момент на нерегулируемый пешеходный переход, не спешиваясь, выехал 9-летний велосипедист, который и угодил под колеса минивэна», — сообщили подробности в ГАИ Гродненской области.

Момент ДТП попал в поле действия одной из камер. На записи видно, как мальчик, не слезая с велосипеда, пытается пересечь пешеходный переход. Водитель, не замечая его, ускоряется.

К счастью, все обошлось благополучно, хотя до трагедии оставались какие-то сантиметры. Госпитализация мальчику не понадобилась.





ГАИ в этой связи обращается к родителям: «Напомните еще раз своим детям, что велосипедист должен спешиваться на пешеходном переходе и быть предельно внимательным при движении по дороге».