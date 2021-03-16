Источник материала: Хартия'97

Демократы предлагают увеличить внешнеполитические расходы США на 20% 1 16.03.2021, 21:00

Законодатели подчеркивают важную роль дипломатии в борьбе с современными вызовами.

Четыре законодателя-демократа во вторник предложили увеличить внешнеполитический бюджет страны на 12 миллиардов долларов, надеясь убедить президента Джо Байдена увеличить финансирование дипломатии после многолетнего отсутствия изменений в расходах на дипломатические нужды, передает «Голос Америки» .

Сенаторы Крис Мерфи и Крис Ван Холлен и члены Палаты редставителей Дэвид Сисиллини и Ами Бера заявили, что увеличение расходов на 20 процентов поможет повысить способность страны конкурировать с Китаем, предотвратить новую пандемию и бороться с изменением климата.

Конкуренция с Китаем оказалась в центре внешнеполитической повестки в первые недели президентства Байдена. Госсекретарь Энтони Блинкен в рамках своего первого зарубежного турне стремится укрепить альянсы с азиатскими странами, чтобы противодействовать растущему влиянию Пекина.

Законодатели предложили выделить Государственному департаменту и Агентству США по международному развитию финансирование в размере 68,7 миллиарда долларов. Сейчас их бюджет составляет 56,6 миллиарда долларов.

«Если этот год нас чему-то и научил, так это тому, что самые большие угрозы для нашей страны на самом деле исходят не от иностранных армий. Вот почему так ошеломляет то, что бюджет Министерства обороны продолжает увеличиваться на десятки миллиардов долларов каждый год, в то время как финансирование других важных ведомств в сфере национальной безопасности остается неизменным», – говорится в заявлении Мерфи.

Бывший президент Дональд Трамп неоднократно пытался сократить расходы на иностранные дела, отдавая приоритет увеличению военных расходов и снижению налогов.

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