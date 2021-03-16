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Силовой блок Таракана слабеет
Источник материала: Хартия'97
Силовой блок Таракана слабеет
Люди продолжают уходить из карательных органов.
Силовой блок Таракана слабеет. Люди из «органов» продолжают уходить.
Зам. начальника отдела по идеологической работе и кадровому обеспечению, подполковник милиции Лемешко
«В связи с имеющимся некомплектом, ..., прошу предоставить в наш адрес списки выпускников Вашего учебного заведения 2021 г., обучающихся за счет собственных средств с указанием места жительства и контактных телефонов».
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Люди продолжают уходить из карательных органов.
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