Источник материала: Хартия'97

Силовой блок Таракана слабеет 10 16.03.2021, 20:48

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иллюстрационное Фото

Люди продолжают уходить из карательных органов.

Силовой блок Таракана слабеет. Люди из «органов» продолжают уходить.

Зам. начальника отдела по идеологической работе и кадровому обеспечению, подполковник милиции Лемешко обратился к ректору БГУФК с просьбой предоставить контакты выпускников из-за «имеющегося некомплекта» сотрудников:

«В связи с имеющимся некомплектом, ..., прошу предоставить в наш адрес списки выпускников Вашего учебного заведения 2021 г., обучающихся за счет собственных средств с указанием места жительства и контактных телефонов».









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