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Акции солидарности прошли по всему Минску
Источник материала: Хартия'97
Акции солидарности прошли по всему Минску
Фотофакт.
Белорусы напоминают, что каждый может по-своему бороться с преступным режимом.
Девушки в черном с красными лентами на запястьях, которые символизируют кровь и страдания политзаключенных, проехали сегодня в метро.
В Серебрянке прошла акция солидарности.
Активисты Минска выразили солидарность со свободным городом Гродно.
Фото и видео опубликовал телеграм-канал
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