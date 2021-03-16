Источник материала: Хартия'97

Акции солидарности прошли по всему Минску 16.03.2021, 21:47

Фотофакт.

Белорусы напоминают, что каждый может по-своему бороться с преступным режимом.

















Девушки в черном с красными лентами на запястьях, которые символизируют кровь и страдания политзаключенных, проехали сегодня в метро.





В Серебрянке прошла акция солидарности.





Активисты Минска выразили солидарность со свободным городом Гродно.





Фото и видео опубликовал телеграм-канал «Беларусь головного мозга» .

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