Цифровые технологии: в Беларуси появится министерство, отвечающее за развитие IT-отрасли

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси появится новое министерство. Его специалисты будут отвечать за развитие IT-отрасли страны. Это поможет в том числе привлечь иностранных инвесторов в Парк высоких технологий. Его первые разработки увидела корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Очки дополненной реальности как портал в другой мир. С их помощью можно прогуляться по не построенному пока заводу, рассмотреть каждый винтик гигантского самосвала. Это одна из «топовых» разработок IT-компании резидента Парка высоких технологий. 70% продукции идет на экспорт.

«Сам Парк и его особый правовой режим был нацелен на то, чтобы компаниям IT-направленности было комфортнее вести бизнес из Беларуси по всему миру. Это позволяло нам работать и наращивать производственные мощности», – объяснил директор IT-компании Павел Фирсов.

Для IT-компаний в стране почти нет бюрократических барьеров. Налоги снижены. Только в прошлом году резидентов стало на тысячу больше. А прибыль побила рекорды. Экспорт услуг приблизился к трем миллиардам долларов. Белорусский IT-продукт покупают в России, США и странах Евросоюза.

«Компании, работающие в Парке высоких технологий, по большинству экономических показателей значительно опережают традиционные отрасли. И валютная выручка, которая поступает в страну благодаря их работе, стала значимым фактором финансовой, а значит и ценовой устойчивости», – заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко призвал и дальше развивать IT-отрасль. В первую очередь – улучшить правовое поле. Тогда бизнес в белорусском парке станет еще привлекательнее для иностранных инвесторов.

«В ковидный период прошлого года страны-мировые лидеры напечатали триллионы долларов. Чтобы защитить людей, спасти людей. Кто-то на этом пытался нажиться. Но куда хлынули эти средства? Их стали вкладывать в то, что имеет наибольшую перспективу к росту – в IT-индустрию. Однако большая часть напечатанных денег до сих пор не связана», – подчеркнул Лукашенко.

Цифровые технологии сегодня проникли в экономику. Лукашенко поручил правительству создать отдельный госорган, который будет регулировать цифровую сферу. Чтобы предотвратить незаконные финансовые операции.

Контроль криптобирж и цифровых знаков – токенов – также обсуждался на совещании у Александра Лукашенко. Этим будет заниматься администрация Парка высоких технологий.