Мастера леса: Полоцкий лесной колледж увеличивает набор абитуриентов

Источник материала: ОНТ

Заявок от предприятий больше, чем выпускников. Полоцкий лесной колледж увеличивает набор почти на 20%. Всё больше мастерами леса становятся девушки, которые ради профессии готовы учиться даже за полтысячи километров от дома.

Шуметь на уроках разрешается. У студентов в руках всё-таки не пишущие ручки, а настоящий рабочий инструмент. И тут даже некоторые девушки дают фору парням. У Юлии на обрезку сучьев уходит около 30 секунд.

Юлия Иващенко, учащаяся филиала БГТУ «Полоцкий государственный лесной колледж»: «Просто мне понравилось, не могу сказать точно, после первой поездки в лес, после первого поваленного дерева, как закрутилось, завертелось».

Нужный угол наклона, минимум брака, правильная цепь, и, конечно, безопасность. Тонкостей в профессии много, на это внимание студентов обращает трёх кратный чемпион мира среди лесорубов. Сергей Шкудров получал диплом здесь 12 лет назад. А сегодня для желающих попробовать себя в необычном спорте даёт мастер-класс на учебном полигоне колледжа.

Сергей Шкудров, трехкратный чемпион мира среди лесорубов: «В моё время этого не было, приходилось самому. Теперь есть толчок у ребят, которым они должны пользоваться. Есть, кому научить».

Заблудиться в трёх соснах – не про них. Колледжу принадлежит более 10 тысяч гектаров леса. Не уроки, а сплошные прогулки на природе. На работе будут проходить потом десятки километров за день. Открыли в колледже два года назад и свой цех по переработке. Лес – это не только пиломатериалы, а еще шпон, фанера, опилки и даже берёзовый сок. В учебном плане 24 профессиональные дисциплины.

Наталья Храповицкая, преподаватель специальных дисциплин филиала БГТУ «Полоцкий государственный лесной колледж»: «Когда ребята на занятия ходят с интересом, с огнем в глазах, это радует и преподавателя, и самих ребят. Они тянуться к знаниям, они хотят их получить, то есть интерес – это одна из основных мотиваций».

Колледж особенный, готовят всего по одной специальности «техник лесного хозяйства» уже на протяжении 100 лет, причём всё в том же здании. Первый набор был 90 человек – сегодня учащихся почти 500, всех обеспечивают жильём. По соседству – общежитие, ведь сюда едут учиться со всей страны. Многие продолжают семейную династию, и готовы не видеть родных по полгода, выбирая колледж в древнем Полоцке, за 500 километров от дома. Это трио из Наровли.

Дарья Злотник, учащаяся филиала БГТУ «Полоцкий государственный лесной колледж»: «Мы хотели осуществить эту мечту, без разницы, какие километры ради своей специальности».

За учащимися профильные предприятия выстраиваются в очередь. В прошлом году все 120 выпускников получили первое место работы, но лесхозы готовы были принять и 200 человек. Потому в следующем году здесь увеличивают набор на бюджет еще на 25 мест. Обучение бесплатное, но не значит лёгкое, для кого природная наука так и останется «тёмным лесом» – пакуют чемодан, таких человек 10-15 за год. Современные обучающие программы, оборудование и даже первый фестиваль, когда два дня выбирали лучшего лесоруба страны – это всё часть учебной программы.

Владимир Мироновский, директор филиала БГТУ «Полоцкий государственный лесной колледж»: «Постоянно обновляем свои компьютерные классы, компьютерное оборудование, обновляем программы, закупили и закупаем. Этот процесс не стоит на месте, время движется, и мы соответственно движемся».

Юбилейный год полон на торжества, будут и открытия, и второй лесной фестиваль, и встречи с выпускниками, среди них не только рядовые сотрудники лесничеств, но и министры. Все подробности в социальных сетях колледжа.

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