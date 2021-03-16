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Пост: как приготовить котлеты из капусты. Не пробовали? Это очень вкусно!

16.03.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пост: как приготовить котлеты из капусты. Не пробовали? Это очень вкусно!

Овощи разрешается употреблять в пищу во время поста. Что можно из них приготовить? Сытные и аппетитные блюда. Например, котлеты из белокочанной капусты. Оказывается, это очень вкусно.

Как готовить: кочан белокочанной капусты (примерно 1 кг) промойте, почистите и разрежьте на части. Положите капусту в кастрюлю, залейте холодной водой, посолите и варите около 10 мин. Затем слейте воду, остудите и отожмите капусту, пропустите ее через мясорубку или измельчите в блендере. Добавьте одно яйцо и около 1 стакана муки. Перемешайте фарш, он должен получиться густым. Слепите котлеты, разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте их с двух сторон до золотистой корочки.

Подавайте капустные котлеты со сметаной и гарниром из риса.

Секрет приготовления: вместо муки можно добавить в фарш манную крупу – 50 г. В этом случае дайте фаршу постоять примерно 15 минут, чтобы манная крупа разбухла и впитала влагу.

Фото: chudo-povar.com

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Овощи разрешается употреблять в пищу во время поста. Что можно из них приготовить? Сытные и аппетитные блюда. Например, котлеты из белокочанной капусты....
 
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