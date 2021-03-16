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По всей Беларуси приводят в порядок мемориалы памяти Великой Отечественной войны
Источник материала: ОНТ
Нынешние год – 80-тилетия начала Великой Отечественной войны. Дата скорбная. Но помним мы и о ней – чтобы такого больше никогда не допустить на нашей земле. Не забываем и жертв тех страшных четырёх лет. Поклониться каждой могиле – цель акции, которая проходит по всей стране. Навести порядок и отдать дань памяти – из поколения в поколение белорусы передают уроки, которые вынесли из своей истории.
Остаться равнодушными к судьбам невинных жертв невозможно: 16 жизней оборвались в июне 1943-го. Старики, женщины, дети – фашисты отступали, не щадя при этом никого. Чкалово, как сотни других белорусских деревень, была сожжена.
За порядком на территории небольшого мемориального комплекса следят и школьники, и их педагоги, и сотрудники Светлогорского хлебозавода. Красят обелиски, убирают. Это самое малое, что можно сделать в память о погибших.
Трагические моменты прошлого изменить невозможно. Но помнить необходимо. Это генетическая память народа. И даже для нас – поколений, которые не видели войны, мирная жизнь – бесценна. Сегодня об этом говорили и на Могилёвщине. В том же 1943-м, только в феврале, каратели уничтожили жителей деревни Дубинка.
30 лет назад на этом месте возвели 10-метровый курган, как дань памяти тем, кто отдал жизни за мирное небо.
Историки подсчитали – больше половины белорусских деревень фашисты стерли с лица земли именно в 1943-м. В тот год 7 июля не стало и Шауличей, как здесь говорят, младшей сестры Хатыни. 366 человек были расстреляны за то, что рядом с деревней погиб немецкий офицер. Все дома сожгли. Сегодня вместо хат – символичные черные бревна, на каждом подпись с номером дома и фамилией погибшей семьи.
Сегодня к этому мемориалу съехались жители Волковысского района. Звать никого не пришлось – все здесь по зову сердца. Почти 80 человек – молодежь, военные, работники предприятий, общественных объединений.
И таких мемориалов, и памятников на месте боев и разрушенных фашистами деревень по всей стране свыше 9 тысяч. И к каждому придут благодарные потомки, наведут порядок. А 20 марта в преддверии Дня памяти жертв Хатыни, по всей стране пройдут митинги-реквиемы. Люди придут, чтобы символично возложить цветы, а на самом деле – поклониться павшим и попросить мира для всей земли.
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Нынешние год – 80-тилетия начала Великой Отечественной войны. Дата скорбная. Но помним мы и о ней – чтобы такого больше никогда не допустить на нашей земле. Не...
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