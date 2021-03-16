AstraZeneca: вакцина раздора. Почему от ее использования отказываются страны?

Источник материала: ОНТ

Европейское медицинское агентство сегодня встало на сторону британско-шведской вакцины AstraZeneca, от применения которой буквально в последнее дни стали массово отказываться страны ЕС. Причина, побочные эффекты после вакцинации, на которые стали указывать медики. Несколько часов назад европейский регулятор распространил специальное заявление на эту тему.





Европейское медицинское агентство заявляет, что преимущества вакцины AstraZeneca перевешивает риски от её применения даже несмотря на то, что несколько стран прекратили её использование, и у специалистов регулятора нет оснований полагать, что британского-шведская вакцина провоцирует возникновение тромбов. Таковы главные, но пока всё же предварительные заявления главы агентства Эмер Кук.

На специальном виртуальном брифинге она подчеркнула, что уже в четверг её сотрудники подготовят детальный отчёт об исследованиях. Пока же они склоняются к тому, что никакой связи между этой прививкой и осложнениями в виде закупорки сосудов, которые могут привести к смерти не выявлено.

Первой страной, которая заявила о проблемах с вакциной AstraZeneca и приостановила её использование и производство стала Австрия. В одной из районных клиник города Цветль после плановой вакцинации медицинского персонала две медсестры почувствовали себя плохо. У 49-тилетней женщины зафиксировали резкое нарушение свёртываемости крови, и спасти её не удалось, у другой, ей 35 лет, развилась тромбоэмболия, то есть закупорка лёгочной артерии. Она выжила, но находится в больнице. После Австрии к приостановке использования препарата присоединились страны Скандинавии, Прибалтики, затем такие же решение приняли лидеры ЕС Германия, Франция и Нидерланды. При этом власти этих стран признают, что между проблемами со здоровьем и вакциной AstraZeneca доказанной связи нет, это больше предосторожность. Представители компании, а вакцина была разработана при участии специалистов Оксфордского университета настаивают – вакцина безопасна и эффективна, одобрена в 50 странах. В самой Британии уже 17 миллионов человек получили уколы, и процесс не останавливается.

Надо отметить, что многие страны ЕС, включая к примеру Бельгию продолжают использование AstraZeneca, опасаясь, что снижение скорости вакцинации может затормозить весь процесс, и нарушить глобальные планы ЕС, по которым уже к лету должно быть вакцинировано около 70% европейского населения.

На сегодняшний день в странах ЕС одобрено уже четыре вакцины – Pfizer, Moderna, AstraZeneca и препарат от компании Johnson & Johnson, поставки, которого начнутся только в апреле. Тех же объёмов, которые производятся на территории ЕС сейчас пока не хватает. 4 марта Европейское медицинское агентство начало проверку российской вакцины «Спутник V». По предварительным данным, окончательное решение о ее одобрении может быть принято уже в мае.

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