Департамент охраны внедряет интеллектуальные платформы для безопасности людей и сохранности имущества

Источник материала: ОНТ

Те, кто первыми приезжают на большинство вызовов. Одно из самых мобильных и подготовленных милицейских подразделений – Департамент охраны. В этом году здесь внедряют интеллектуальные платформы для безопасности людей и сохранности имущества. Концепция «умный дом» – это не только управление теплом и освещением с мобильного устройства, но и охрана.

Эти кадры – из Лепеля. Мужчина проник на склад магазина, напал на администратора и требовал дать ему алкоголь. С места преступления скрылся, но уже утром был задержан. В магазине была нажата тревожная кнопка. Герой этой истории – минчанин, уверял, что зашел за лекарствами в аптеку. Вот только изъяты сотрудниками Департамента охраны были психотропы, которые могли стать уже 61-й закладкой. А это видео должно было собрать немало лайков. 17-летний блогер ради хайпа запрыгнул на авто милиции и разбил стекло. Задержан и будет привлечён к уголовной ответственности. Подписчики явно не оценят. Каждую неделю подобных обращений и выездов тысячи.

Александр Шепелев, начальник Департамента охраны МВД Беларуси: «Мы внедряем новые технологии, новые виды охраны и охранных услуг. Естественно, с учетом времени мы предлагаем наиболее эффективные условия, чтобы охранять имущество граждан и имущество юридических лиц. Это и системы интеллектуального отслеживания территорий, и радиолокационное отслеживание и передача на пульты централизованного наблюдения. В каждом транспортном средстве Департамента охраны установили автоматизированное рабочее место. В первом полугодии 2021 года будет автоматизированное рабочее место дежурного, что позволит передачу извещения сократить до 30 секунд».

В Барановичах сигнал поступил в пять утра. Злоумышленники решили проникнуть в храм явно не с христианскими намерениями. Разбили окно – сработала сначала сигнализация, а затем и прибывшие на место сотрудники Департамента охраны.

Владимир Филимоненко, начальник Барановичского отдела Департамента охраны МВД Беларуси: «Основные выезды связаны с реагированием на срабатывание тревожной сигнализации, которые установлены на торговых и иных объектах. Ежедневно сотрудники Барановичского отдела Департамента охраны осуществляют выбытие на более чем 30 сообщений. В основном, это выезды на административные правонарушения, а также на преступления. Порядка 4-5 протоколов за сутки составляем. Также реагируем на сообщения, поступающие от дежурного РОВД».

Их служба – ежедневная охрана спокойствия, а это тысячи выездов в неделю по всей стране. Свой профессионализм доказывают на деле. Оперативность, физическая подготовка и реакция на любые обстоятельства – важно всё.

Владимир Филимоненко, начальник Барановичского отдела Департамента охраны МВД Беларуси: «Департаментом охраны и Министерством внутренних дел созданы хорошие условия для подготовки сотрудников. Был введен в эксплуатацию новый спортивный зал, современный, в котором сотрудники ежедневно отрабатывают боевые приёмы борьбы. Огневая подготовка также для поддержания боевой готовности сотрудников».

Не только сила. Грамотно отреагировать на нарушения помогают новые технологии. Они постоянно внедряются в работу Департамента. Сегодня тревожная кнопка – самое простое средство оповещения – есть практически во всех общественных местах. Быть под дополнительной защитой может каждый гражданин. За что сотрудники Департамента еще заслужили уважение – за готовность прийти на помощь в сложных ситуациях. Если тревожная кнопка нажата, они прибудут на место.

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