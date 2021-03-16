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Департамент охраны внедряет интеллектуальные платформы для безопасности людей и сохранности имущества
Источник материала: ОНТ
Те, кто первыми приезжают на большинство вызовов. Одно из самых мобильных и подготовленных милицейских подразделений – Департамент охраны. В этом году здесь внедряют интеллектуальные платформы для безопасности людей и сохранности имущества. Концепция «умный дом» – это не только управление теплом и освещением с мобильного устройства, но и охрана.
Эти кадры – из Лепеля. Мужчина проник на склад магазина, напал на администратора и требовал дать ему алкоголь. С места преступления скрылся, но уже утром был задержан. В магазине была нажата тревожная кнопка. Герой этой истории – минчанин, уверял, что зашел за лекарствами в аптеку. Вот только изъяты сотрудниками Департамента охраны были психотропы, которые могли стать уже 61-й закладкой. А это видео должно было собрать немало лайков. 17-летний блогер ради хайпа запрыгнул на авто милиции и разбил стекло. Задержан и будет привлечён к уголовной ответственности. Подписчики явно не оценят. Каждую неделю подобных обращений и выездов тысячи.
В Барановичах сигнал поступил в пять утра. Злоумышленники решили проникнуть в храм явно не с христианскими намерениями. Разбили окно – сработала сначала сигнализация, а затем и прибывшие на место сотрудники Департамента охраны.
Их служба – ежедневная охрана спокойствия, а это тысячи выездов в неделю по всей стране. Свой профессионализм доказывают на деле. Оперативность, физическая подготовка и реакция на любые обстоятельства – важно всё.
Не только сила. Грамотно отреагировать на нарушения помогают новые технологии. Они постоянно внедряются в работу Департамента. Сегодня тревожная кнопка – самое простое средство оповещения – есть практически во всех общественных местах. Быть под дополнительной защитой может каждый гражданин. За что сотрудники Департамента еще заслужили уважение – за готовность прийти на помощь в сложных ситуациях. Если тревожная кнопка нажата, они прибудут на место.
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Департамент охраны внедряет интеллектуальные платформы для безопасности людей и сохранности имущества
Те, кто первыми приезжают на большинство вызовов. Одно из самых мобильных и подготовленных милицейских подразделений – Департамент охраны. В этом году здесь...
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