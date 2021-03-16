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После неудачного ЭКО женщина все же стала мамой: за это она благодарит собаку
Источник материала: ОНТ
Саманта Коуп родила девочку после неудачного ЭКО и нескольких выкидышей. За это она благодарит свою собаку Зигги,
Саманта уверена, что Зигги помог ей избавиться от стресса, и это позволило ей забеременеть.
Женщина давно хотела завести питомца. В интернете она нашла заводчика кокер-спаниелей, и через месяц пара привезла домой щенка.
Саманта проводила с Зигги много времени, он стал неотъемлемой частью их семьи. А через полгода женщина узнала, что беременна.
Когда у Саманты родилась дочь Беа, Зигги стал для нее самым лучшим другом.
Фото:
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Саманта Коуп родила девочку после неудачного ЭКО и нескольких выкидышей. За это она благодарит свою собаку Зигги, пишет ridus.ru со ссылкой на Daily Star. Саманта уверена,...
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