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После неудачного ЭКО женщина все же стала мамой: за это она благодарит собаку

16.03.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

После неудачного ЭКО женщина все же стала мамой: за это она благодарит собаку

Саманта Коуп родила девочку после неудачного ЭКО и нескольких выкидышей. За это она благодарит свою собаку Зигги, пишет ridus.ru со ссылкой на Daily Star.

Саманта уверена, что Зигги помог ей избавиться от стресса, и это позволило ей забеременеть.

Женщина давно хотела завести питомца. В интернете она нашла заводчика кокер-спаниелей, и через месяц пара привезла домой щенка.


Саманта проводила с Зигги много времени, он стал неотъемлемой частью их семьи. А через полгода женщина узнала, что беременна.

Когда у Саманты родилась дочь Беа, Зигги стал для нее самым лучшим другом.


Фото: © facebook.com


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Саманта Коуп родила девочку после неудачного ЭКО и нескольких выкидышей. За это она благодарит свою собаку Зигги, пишет ridus.ru со ссылкой на Daily Star. Саманта уверена,...
 
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