Какой размер обуви носил «Пане Коханку»? Сапоги легендарного Радзивилла после реставрации представят в Несвижском замке

Источник материала: ОНТ

Какой размер обуви носил легендарный «Пане Коханку»? Оригинальные сапоги князя Кароля Станислава Радзивилла показали сегодня. В Несвижский замок уникальные вещи вернулась этой весной из Вильнюса. Специалисты авторитетного реставрационного Центра Гудинаса сшили пару из разрозненных фрагментов.

В этом отправился на тот свет «Пане Коханку». Сапоги с отворотом – кожаные – из саркофага князя извлекли в наши дни. Его Светлости не стало в 1790 году. Размеры обуви придумали в 1792. Сейчас определим. Подошва – около 28 сантиметров. Значит – 41!

Анна Быль, главный хранитель фондов Национального музея-заповедника «Несвиж»: «Попали к нам в 2017 году. Во время работ литовскими реставраторами в крипте они были найдены, и состояли из 16 фрагментов. Сделаны из 15 фрагментов и один не вошёл в сапоги, так как не является кожей. Можно говорить о новом музейном предмете. Остались только из этого комплекса муаровые ленты, которые, мы надеемся, тоже вскоре сможем отреставрировать».

Князь был рослым для XVIII века человеком – 175 сантиметров. Фигура неоднозначная. «Пане Коханку» прозвали и за привычку обращать так ко всем, и за чрезмерную любвеобильность. Его дерзким авантюрам позавидовал бы сам барон Мюнхгаузен.

Фрагмент Слуцкого пояса из саркофага того самого «Пане Коханку». Экспозиция Castrum doloris – своего рода макет мавзолея. Усыпальница Радзивиллов в Костёле Божьего Тема сейчас доступна только реставраторам, восстанавливают росписи. Завершить работу задача этого года.

С собой «Пане Коханку» уносил – думали навсегда – и медальон. Теперь – в спецвитрине. Знакомый образ. Это воссоздание утраченного. «Гробовой портрет» (металл, масло) – писали на прощание, оставляли в храме или передавали в семейную галерею.

Наталия Жерко, первый заместитель директора Национального музея-заповедника «Несвиж»: «Эта тема неглубоко была изучена до того момента, как "Несвиж" погрузился в изучение похоронной культуры. Вынуто из саркофагов 99 фрагментов одежды, обуви. И музей взялся за то, чтобы восстановить эти предметы. В завершении экспозиции появится портрет "Пане Коханку", который является реконструкцией, созданной Виктором Воронкевичем».

Артефакты за бронированным стеклом периодически меняют. Скоро возле замковой капеллы Радзивиллов представят заново сшитые сапоги, подбитые деревянными гвоздями. «Пане Коханку» оставил свой след не только в белорусской истории.

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