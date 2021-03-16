|
Какой размер обуви носил «Пане Коханку»? Сапоги легендарного Радзивилла после реставрации представят в Несвижском замке
Источник материала: ОНТ
Какой размер обуви носил легендарный «Пане Коханку»? Оригинальные сапоги князя Кароля Станислава Радзивилла показали сегодня. В Несвижский замок уникальные вещи вернулась этой весной из Вильнюса. Специалисты авторитетного реставрационного Центра Гудинаса сшили пару из разрозненных фрагментов.
В этом отправился на тот свет «Пане Коханку». Сапоги с отворотом – кожаные – из саркофага князя извлекли в наши дни. Его Светлости не стало в 1790 году. Размеры обуви придумали в 1792. Сейчас определим. Подошва – около 28 сантиметров. Значит – 41!
Князь был рослым для XVIII века человеком – 175 сантиметров. Фигура неоднозначная. «Пане Коханку» прозвали и за привычку обращать так ко всем, и за чрезмерную любвеобильность. Его дерзким авантюрам позавидовал бы сам барон Мюнхгаузен.
Фрагмент Слуцкого пояса из саркофага того самого «Пане Коханку». Экспозиция Castrum doloris – своего рода макет мавзолея. Усыпальница Радзивиллов в Костёле Божьего Тема сейчас доступна только реставраторам, восстанавливают росписи. Завершить работу задача этого года.
С собой «Пане Коханку» уносил – думали навсегда – и медальон. Теперь – в спецвитрине. Знакомый образ. Это воссоздание утраченного. «Гробовой портрет» (металл, масло) – писали на прощание, оставляли в храме или передавали в семейную галерею.
Артефакты за бронированным стеклом периодически меняют. Скоро возле замковой капеллы Радзивиллов представят заново сшитые сапоги, подбитые деревянными гвоздями. «Пане Коханку» оставил свой след не только в белорусской истории.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Какой размер обуви носил «Пане Коханку»? Сапоги легендарного Радзивилла после реставрации представят в Несвижском замке
Какой размер обуви носил легендарный «Пане Коханку»? Оригинальные сапоги князя Кароля Станислава Радзивилла показали сегодня. В Несвижский замок уникальные вещи...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)