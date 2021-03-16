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Симптомы образования тромбов: на что обратить внимание в первую очередь?

16.03.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Симптомы образования тромбов: на что обратить внимание в первую очередь?

Основные симптомы, свидетельствующие о развитии тромбов, перечислили британские врачи, пишет РИА «Новости».

Специалисты рассказали, что чаще всего в нижних конечностях образуются сгустки крови. Отеки ног – один из наиболее частых признаков тромбоза.

Зуд перерастает в боль по ходу развития заболевания. У человека могут возникнуть спазмы, если сгусток расположен в области голени.

Сильный кашель, затрудненное дыхание, головокружение и боль в груди считаются признаком того, что тромб переместился из ног в легкие. В таком случае следует немедленно обращаться за медицинской помощью.

Фото: Pixabay.com

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Основные симптомы, свидетельствующие о развитии тромбов, перечислили британские врачи, пишет РИА «Новости». Специалисты рассказали, что чаще всего в нижних...
 
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