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Симптомы образования тромбов: на что обратить внимание в первую очередь?
Источник материала: ОНТ
Основные симптомы, свидетельствующие о развитии тромбов, перечислили британские врачи,
Специалисты рассказали, что чаще всего в нижних конечностях образуются сгустки крови. Отеки ног – один из наиболее частых признаков тромбоза.
Зуд перерастает в боль по ходу развития заболевания. У человека могут возникнуть спазмы, если сгусток расположен в области голени.
Сильный кашель, затрудненное дыхание, головокружение и боль в груди считаются признаком того, что тромб переместился из ног в легкие. В таком случае следует немедленно обращаться за медицинской помощью.
Фото: Pixabay.com
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Основные симптомы, свидетельствующие о развитии тромбов, перечислили британские врачи, пишет РИА «Новости». Специалисты рассказали, что чаще всего в нижних...
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