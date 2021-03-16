Лукашенко: IT-корпорации используются в политических процессах. Кто выпустил их из-под контроля, пожинает плоды

Источник материала: ОНТ

Тема финансов. Правда, речь пойдёт о деньгах, которые невозможно пощупать, да и шелеста банкнот не услышать. Зато стоят они дорого! Хождение токенов и криптовалют стало обыденным во многих странах, их используют наравне с традиционными деньгами. Правда, пока не везде эта сфера в полной мере контролируется государством.





В Беларуси, которая старается не отставать, а где-то и опережать развитие цифровых технологий, злоупотреблений в этой сфере не замечено. Но надзорные органы считают: контроль лишним точно не будет. Президенту сегодня внесли предложения по регулированию криптосферы. Александр Лукашенко, в свою очередь, поставил задачу – привлечь капитал в белорусский сегмент цифрового рынка. И напомнил правительству о еще одном масштабном проекте – создании единого регулятора для всей сферы IT.

Не сложнее, чем обычный «обменник». Купить или продать биткоин в два клика теперь реально. Специальный сервис создали белорусские программисты. Виртуальная валюта превращается в реальные евро, доллары и рубли. Торговать и обменивать криптовалюту, конечно, можно было и раньше, но через биржи. Это значительно сложнее. Этот сервис понятен интуитивно.

Идея создания сервиса возникла три года назад, когда криптовалюты стали популярны и в Беларуси. Только тогда биткоин стоил несколько тысяч долларов. Сегодня уже шестьдесят тысяч. И те, кто инвестировал, явно не прогадали. Раньше продажа криптовалют в нашей стране была серой – не было законов и понятных условий для такой торговли, а соответственно сделки не имели легального статуса. То есть, если за вырученные деньги вы купили бы квартиру или машину, отчитаться перед налоговой было невозможно. После принятия декрета номер восемь о развитии цифровой экономики, криптоэкономика вышла из серого поля.

Риски и возможности, связанные с криптоденьгами и высокими технологиями, сегодня рассмотрели на совещании у Президента. Получилось буквально на стыке двух миров – цифрового и финансового. Впрочем, эта грань не впервые обсуждается во Дворце Независимости. В декабре 2017-го Александр Лукашенко подписал революционный Декрет о развитии цифровой экономики. И эти три года изменили Парк высоких технологий. Не секрет, что сегодня стало модно говорить о релокации IT-копаний и критиковать деятельность и условия ПВТ. Но в эпоху «цифры» лучше всего об эффективности Декрета говорят именно цифры.

В прошлом году резиденты ПВТ поставили абсолютный рекорд по экспорту - 2.7 миллиарда долларов или на четверть больше, чем годом ранее. Сумма сравнимая с той, которую получает «Беларуськалий».

За эти же три года виртуально-финансовые потоки стали куда более полноводными. И за цифровыми реками необходим контроль. Такова мировая практика.

На совещании решили, что понятия «криптобиржа», «платформа», «валюта» – всё это ближе и по смыслу, и по компетенциям к Парку высоких технологий.

Впрочем, сегодня рассматривались не только узкие финансовые вопросы. Александр Лукашенко расширил повестку, отметив: цифровые корпорации уже стремятся взять на себя функции государства, оспаривая влияние и власть у политиков. Даже Трампа на финише его президентства заставили замолчать, просто забанив в эфире и социальных сетях. Сделали немым, как только его риторика пошла вразрез политике и интересам IT-гигантов. Или другой пример – Илон Маск всего за день потерял15 миллиардов долларов и обесценил акции «Теслы» лишь одним неосторожным постом: где выразил сомнение в том, что модный бинкоин вряд ли стоит столько, сколько за него предлагают.

Безусловно, эти реалии необходимо учитывать. Но цифровые технологии несут не только угрозы, но и огромные возможности. Декрет ПВТ 2.0 позволил многими из них воспользоваться. И вторая тема совещания – как привлечь в национальную IT-индустрию инвестиции. Ведь долларов в пандемию стало куда больше.

Именно Парк высоких технологий должен найти точки соприкосновения с другими отраслями экономики, чтобы дать импульс развитию транспорта, агросектора, промышленности.

Кстати, еще один значимый эффект Декрета. Компаний, которые ориентированы на создание готовых продуктов, за 3 года стало больше – рост взрывной – сразу в 13 раз.

Управлять БелАЗом в одном из самых угольных регионов мира на Кузбассе, в Антарктиде или даже на Марсе. В виртуальном пространстве нет границ и расстояний. Так, к примеру, можно продемонстрировать возможности самосвала потенциальным покупателям в любой точке земного шара, не транспортируя многотонную машину на переговоры. Пусть холод металла и дрожь земли не почувствуешь, но для принятия решения о многомиллионных сделках это и не нужно. Плюсы очевидны и во время COVID-19, когда весь мир уходит в онлайн. Авторы этой возможности – белорусские айтишники. Работали специально для государственного предприятия. И этот проект не единственный. Преимущественно заказчики из промышленности.

Третья тема совещания – создание единого регулятора цифровой сферы. Это должно быть не просто условное министерство цифровой экономики. Как отметил первый вице-премьер, мало поменять вывеску учреждения или смиксовать его из нескольких. Задача гораздо масштабнее. Необходимо, чтобы вырос целый класс специалистов, которые отлично ориентировались бы в различных мирах: правовом, реальном и цифровом, понимали правила традиционных секторов экономики и высокотехнологичных отраслей. О создании такой системы институтов Президенту доложат летом. Не исключено, что к этому времени произойдет апгрейт революционного Декрета ПВТ 2.0.

Фото: БЕЛТА

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