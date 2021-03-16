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ГАИ Минской области взяла на контроль соблюдение правил обгона

16.03.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ГАИ Минской области взяла на контроль соблюдение правил обгона

Госавтоинспекция Минской области c 16 марта будет особое внимание уделять водителям, которые выполняют обгон на потенциально опасных участках дороги, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.


Данные мероприятия призваны предотвратить травматизм, связанный с ДТП по причине нарушения правил обгона, ведь последствия от таких аварий – самые тяжелые.

В рамках мероприятия службу несут гласные и негласные ее формы – авто без специальной окраски – в местах, приближенных к аварийно-опасным, участках с повышенной концентрацией ДТП, используется фото- и видеофиксация.

За нарушение правил обгона предусмотрена административная ответственность – штраф от 2 до 10 базовых величин с лишением права заниматься определенной деятельностью до одного года или без лишения.

Фото: БЕЛТА

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Госавтоинспекция Минской области c 16 марта будет особое внимание уделять водителям, которые выполняют обгон на потенциально опасных участках...
 
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