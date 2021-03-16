|
Великий пост: что можно и нельзя делать и есть?
Источник материала: ОНТ
У православных с 15 марта начался самый строгий Великий пост. Закончится он 1 мая. Рассказываем, что можно и чего нельзя делать в этот период, какие продукты можно есть, а какие стоит исключить на время поста.
Во время поста верующим нельзя питаться скоромной пищей, а еще нужно воздерживаться от различных увеселений и вредных привычек. Главный праздник – Пасху – человек должен встретить духовно очистившись. Пост призван помочь людям избавиться от страстей, приучиться к воздержанию от грехов и подготовиться к Пасхе, в этот период следует много молиться и размышлять о Боге.
Что можно есть
Овощи, крупы, бобовые, орехи, сухофрукты, черный хлеб или хлебцы, мед, кондитерские изделия, в составе которых нет молочной продукции и яиц, соевые заменители, мяса и молока, а также морепродукты – кальмары, устрицы, мидии.
Что нельзя есть
Красное мясо, рыбу, мясо птицы, яйца, молочные продукты, хлебобулочные и кондитерские изделия с добавлением яиц и молочных продуктов, соленья и копчености, нельзя употреблять алкоголь.
Когда можно есть рыбу
7 апреля на Благовещение и 25 апреля на Вербное воскресенье.
Что разрешается пить
Чай, кофе, воду, кисель, морс, сок, компот.
Кому можно не поститься
Пост должны соблюдать все христиане, но разрешается не поститься детям до 7 лет, кормящим и беременным женщинам, а также тем, у кого есть тяжелые хронические заболевания или другие медицинские причины.
Что нужно делать
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У православных с 15 марта начался самый строгий Великий пост. Закончится он 1 мая. Рассказываем, что можно и чего нельзя делать в этот период, какие продукты можно...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)