Великий пост: что можно и нельзя делать и есть?

Источник материала: ОНТ

У православных с 15 марта начался самый строгий Великий пост. Закончится он 1 мая. Рассказываем, что можно и чего нельзя делать в этот период, какие продукты можно есть, а какие стоит исключить на время поста.

Во время поста верующим нельзя питаться скоромной пищей, а еще нужно воздерживаться от различных увеселений и вредных привычек. Главный праздник – Пасху – человек должен встретить духовно очистившись. Пост призван помочь людям избавиться от страстей, приучиться к воздержанию от грехов и подготовиться к Пасхе, в этот период следует много молиться и размышлять о Боге.

Что можно есть

Овощи, крупы, бобовые, орехи, сухофрукты, черный хлеб или хлебцы, мед, кондитерские изделия, в составе которых нет молочной продукции и яиц, соевые заменители, мяса и молока, а также морепродукты – кальмары, устрицы, мидии.

Что нельзя есть

Красное мясо, рыбу, мясо птицы, яйца, молочные продукты, хлебобулочные и кондитерские изделия с добавлением яиц и молочных продуктов, соленья и копчености, нельзя употреблять алкоголь.

Когда можно есть рыбу

7 апреля на Благовещение и 25 апреля на Вербное воскресенье.

Что разрешается пить

Чай, кофе, воду, кисель, морс, сок, компот.

Кому можно не поститься

Пост должны соблюдать все христиане, но разрешается не поститься детям до 7 лет, кормящим и беременным женщинам, а также тем, у кого есть тяжелые хронические заболевания или другие медицинские причины.

Что нужно делать

во время Великого поста следует чаще посещать богослужения и посвящать больше времени молитве, чтению духовных книг и Библии;

нужно быть особенно внимательным к своим близким.



Что нельзя делать

ссориться;

следует воздержаться от веселья и праздников;

не предаваться страстям и вредным привычкам;

нельзя играть свадьбу в Великий пост.



Фото: Pixabay.com

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