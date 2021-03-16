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Великий пост: что можно и нельзя делать и есть?

16.03.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Великий пост: что можно и нельзя делать и есть?

У православных с 15 марта начался самый строгий Великий пост. Закончится он 1 мая. Рассказываем, что можно и чего нельзя делать в этот период, какие продукты можно есть, а какие стоит исключить на время поста.

Во время поста верующим нельзя питаться скоромной пищей, а еще нужно воздерживаться от различных увеселений и вредных привычек. Главный праздник – Пасху – человек должен встретить духовно очистившись. Пост призван помочь людям избавиться от страстей, приучиться к воздержанию от грехов и подготовиться к Пасхе, в этот период следует много молиться и размышлять о Боге.

Что можно есть

Овощи, крупы, бобовые, орехи, сухофрукты, черный хлеб или хлебцы, мед, кондитерские изделия, в составе которых нет молочной продукции и яиц, соевые заменители, мяса и молока, а также морепродукты – кальмары, устрицы, мидии.

Что нельзя есть

Красное мясо, рыбу, мясо птицы, яйца, молочные продукты, хлебобулочные и кондитерские изделия с добавлением яиц и молочных продуктов, соленья и копчености, нельзя употреблять алкоголь.

Когда можно есть рыбу

7 апреля на Благовещение и 25 апреля на Вербное воскресенье.

Что разрешается пить

Чай, кофе, воду, кисель, морс, сок, компот. 

Кому можно не поститься

Пост должны соблюдать все христиане, но разрешается не поститься детям до 7 лет, кормящим и беременным женщинам, а также тем, у кого есть тяжелые хронические заболевания или другие медицинские причины.

Что нужно делать

  • во время Великого поста следует чаще посещать богослужения и посвящать больше времени молитве, чтению духовных книг и Библии;
  • нужно быть особенно внимательным к своим близким.

    Что нельзя делать

  • ссориться;
  • следует воздержаться от веселья и праздников;
  • не предаваться страстям и вредным привычкам;
  • нельзя играть свадьбу в Великий пост.

    Фото: Pixabay.com

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У православных с 15 марта начался самый строгий Великий пост. Закончится он 1 мая. Рассказываем, что можно и чего нельзя делать в этот период, какие продукты можно...
 
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