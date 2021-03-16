Автомобиль горел на улице Брилевской в Минске (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

16 марта на улице Брилевской горел автомобиль, сообщается в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники ДПС отдела ГАИ Октябрьского РУВД Минска во время контроля за дорожным движением на ул. Брилевской обратили внимание на «Пежо», который был припаркован возле края проезжей части. У автомобиля из-под капота шел густой дым.

Инспекторы сразу же вызвали МЧС и начали самостоятельно тушить пламя с помощью огнетушителей.

Пожар ликвидировали совместными усилиями ГАИ и МЧС. Пострадавших нет.

Фото: БЕЛТА

Видео: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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