Источник материала: Хартия'97

Стачком студентов БНТУ обратился к студентам 16.03.2021, 23:15

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Фото: «Радыё Свабода»

Стачком призвал студентов к объединению.

Стачком студентов БНТУ обратился к студентам

«Мы хотим напомнить студентам и преподавателям, что репрессии, пытки и насилие все еще продолжаются в Беларуси, а трое наших студентов сейчас находятся в тюрьме. Мы не должны молчать, поэтому призываем вас объединиться», - говорят студенты БНТУ.

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