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Стачком студентов БНТУ обратился к студентам

17.03.2021 06:07 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Стачком студентов БНТУ обратился к студентам

  • 16.03.2021, 23:15
  • 1,306
Стачком студентов БНТУ обратился к студентам
Фото: «Радыё Свабода»

Стачком призвал студентов к объединению.

Стачком студентов БНТУ обратился к студентам

«Мы хотим напомнить студентам и преподавателям, что репрессии, пытки и насилие все еще продолжаются в Беларуси, а трое наших студентов сейчас находятся в тюрьме. Мы не должны молчать, поэтому призываем вас объединиться», - говорят студенты БНТУ.

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Стачком призвал студентов к объединению.
 
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