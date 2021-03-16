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Стачком студентов БНТУ обратился к студентам
Источник материала: Хартия'97
Стачком студентов БНТУ обратился к студентам
Стачком призвал студентов к объединению.
«Мы хотим напомнить студентам и преподавателям, что репрессии, пытки и насилие все еще продолжаются в Беларуси, а трое наших студентов сейчас находятся в тюрьме. Мы не должны молчать, поэтому призываем вас объединиться», - говорят студенты БНТУ.
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Стачком призвал студентов к объединению.
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