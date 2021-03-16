Источник материала: Хартия'97

Сотрудник посольства Беларуси в Литве напал на людей 5 16.03.2021, 23:02

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Пострадавшие требуют депортировать неадекватного ябатьку.

Сотрудник посольства Беларуси в Литве напал на людей, которые пришли поставить свечи у портретов убитых белорусов, передает телеграм-канал Нехта .

Пострадавшие вызвали полицию, требуют завести на него дело и депортировать из страны на родину к своему агрофюреру.





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