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Сотрудник посольства Беларуси в Литве напал на людей
Источник материала: Хартия'97
Сотрудник посольства Беларуси в Литве напал на людей
Пострадавшие требуют депортировать неадекватного ябатьку.
Сотрудник посольства Беларуси в Литве напал на людей, которые пришли поставить свечи у портретов убитых белорусов, передает телеграм-канал
Пострадавшие вызвали полицию, требуют завести на него дело и депортировать из страны на родину к своему агрофюреру.
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Пострадавшие требуют депортировать неадекватного ябатьку.
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