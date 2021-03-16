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До +7°С ожидается в Беларуси в среду

17.03.2021 06:07 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

До +7°С ожидается в Беларуси в среду

  • 16.03.2021, 22:07
До +7°С ожидается в Беларуси в среду
Фото: Shutterstock

Будет облачно с прояснениями.

Мокрый снег с дождем и до 7 градусов тепла ожидается в Беларуси 17 марта, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут осадки (мокрый снег, дождь), местами сильные осадки, в основном мокрый снег. В отдельных районах ожидается налипание мокрого снега, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется северный 5-10 м/с, днем в отдельных районах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3, днем - 1-7 градусов тепла.

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