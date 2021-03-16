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«Сижу с утра до вечера

с понурой головой:

совсем нести мне нечего

на рынок мировой».

Тайное стало явью

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Куда ведет товарищей верная дорога. Мнение Николюка Курсу на самоизоляцию Белорусской модели столько же лет, сколько и самой модели, но то, что для простаков было тайной на протяжении четверти века, стало явью после...

Жизнь вносит коррективы даже в научно обоснованные планы. Возьмем, для примера, географию белорусского экспорта. Уж насколько хороша была формула 1/3 в Россию, 1/3 в Европу и 1/3 в дальнее зарубежье!Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Отчаиваться, однако, не стоит. История не знает планов, которые можно было бы составить, а затем скорректировать или отменить. Не станет исключением и план по структуре белорусского экспорта, тем более, что обоснование по корректировке уже подготовлено.Слово проректору по научной работе Белорусского государственного экономического университета Алексею Быкову: «Даже на пике глобализации ключевыми торговыми партнерами у подавляющего большинства стран являлись соседи. Скажем, относительно небольшая Беларусь является топовым покупателем российских газа и нефти. Региональное сотрудничество вытекает из экономического прагматизма. Поэтому заявленный на VI ВНС тезис об углублении экономической интеграции с Россией и в рамках ЕАЭС не выглядит революционным, а вытекает из логики развития мировой экономики, в которой уже давно популярен тренд ускоренного роста внутренних и региональных рынков».За неимением гербовой бумаги пишут на простой. При неспособности изготавливать товары, пользующиеся спросом в Европе и в дальнем зарубежье, их втюхивают ближайшему соседу. Благо, что такая переориентация «вытекает из логики развития мировой экономики».Мировой тренд, однако. Не жуй не глотай, только поспевай приближать целевые показатели к фактическим. Одно радует — не мы первые столкнулись с подобной проблемой. В качестве подтверждения данной истины процитирую российского поэта Игоря Губермана:Спасибо за пинок!Пока отягощенные экономическими знаниями граждане рассуждают о значительных рисках, «которые несет в себе глобальное территориальное распределение производства», ответственные за внешнюю политику также стараются не ударить лицом в грязь.В политики свои законы. И там, где экономист видит негатив, политик различает повод кланяться и благодарить. Проиллюстрирую парадокс словами министра иностранных дел Владимира Макея: «…необходимо всем вместе сказать большое спасибо западным партнерам, потому что их действия подталкивают Беларусь и Россию к более тесным интеграционным процессам, и не только в двустороннем формате».Не уверен, что наш министр знаком с результатами исследований Киотского университета по формированию сплоченности у шимпанзе в ответ на внешнюю угрозу. Читателям же поясню, что в ходе эксперимента ученые проигрывали группам отобранных животных записи криков их диких сородичей. Каждый раз наблюдалось схожее поведение: стресс и увеличение бдительности, а также тенденция к сплоченности и прекращение драк внутри группы (даже за еду).Наши недостатки — продолжение наших достоинств. Но кто бы мог подумать, что недостатки наших завистников способны на подобную же метаморфозу! Четверть века самый толерантный народ в мире пугали Западом. На практике же оказалось, что без подталкивания с его стороны, Беларусь и Россия самостоятельно неспособны интегрироваться.Внешний пинок, уверен Владимир Макей, позволит наконец-то реализовать давнюю белорусскую мечту: уйти от «бухгалтерского принципа» в отношениях между учредителями Союзного государства, т.е. уйти от «драк внутри группы (даже за еду)».Бухгалтерский принцип в международных отношениях предполагает симметричность во взаиморасчетах: «ты — мне, я — тебе». Но это как раз то, от чего на протяжении четверти века архитекторы Белоруской модели пытались избавиться.В конкурентной среде Белорусская модель — не жилец. Понятно, что против «ты — мне» возражающих у нас днем с огнем не найти. Но ситуация разворачивается на 180°, когда очередь доходит до «я — тебе».Как тут не процитировать, прозвучавшее с трибуны VI ВНС нравоучение: «Пожалуйста, помогите нам в этом плане (развивать здравоохранение. — С.Н.) Как у нас говорят: не учите нас жить, а помогите материально».В свое время товарищ О. Бендер охарактеризовал альпийское нищенство как нищенство благородное. Господь горами Беларусь не наградил. Но кто сказал, что жителям заболоченных равнин благородство противопоказано?Причина прошлых успехов в торговле со странами Евросоюза ни для кого не является тайной. Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на изменения в структуре нашего экспорта/импорта. Беларусь в 2012 г. экспортировала 17,5 млн. т нефтепродуктов, а в 2019 г. — 10,5 млн. т. Сокращение импорта нефти за это время было не столь значительным: с 21,6 до 18,0 млн. т.Но кроме нефти государство, обладающее двумя современными нефтеперерабатывающими заводами, импортировало в 2012 г. 8,7 млн. т нефтепродуктов, а в 2019 — только 0,25 млн. т. Лафа, основанная на перепродаже, закончилась. Это к вопросу о допустимости посредничества.Очередной аттракцион метания грома и молний в адрес посредников с вершины белорусского Олимпа был зафиксирован 1 марта: «Посредники способствуют повышению стоимости товара процентов до 30, а то иногда и больше по отдельным позициям. Нам такое посредничество не нужно. И нужно исключить всякое посредничество внутри Беларуси».Внутри нужно исключить, а снаружи желательно расширить. Да на беду единственный спонсор подобного вида экономической деятельности начал взбрыкивать. Он не готов последовать призыву белорусского министра и уйти от «бухгалтерского учета».Но не все так безнадежно. Чтобы в протянутой руке не оказался камень, важно не ошибиться с геополитическим (цивилизационным) выбором. Квалифицированных консультантов у нас хватает. Среди них доктор экономических наук Валерий Байнев: «В мире осталось немного по-настоящему цивилизованных стран, в которые не сжигали на кострах ученых и не промышляли работорговлей, не грабили колоний и не загоняли людей в резервации, не начинали мировых войн и не устраивали на земле Холокост, не травили людей зарином и не бомбили их атомными бомбами, не жгли детей напалмом и не опутывали планету бессчетными военными базами, не лезли в другие государства со своими порядками и не разжигали там «цветных революций».Что верно, то верно. В России в средние века ученых на кострах не сжигали, да и откуда им было взяться в России в средние века. Однако в годы Большого террора большевики недоработку своих предшественников перекрыли с лихвой: только в 1937-38 гг., только в Москве и только Сталин лично санкционировал расстрел 94 докторов наук.Подобный пример не мешает занести наших партнеров по ЕАЭС в разряд белых и пушистых стран, а экономисту Байневу верить в возможность сформировать самодостаточную экономику на внутреннем рынке с численностью 200 млн. человек.Блажен, кто верует. Курсу на самоизоляцию Белорусской модели столько же лет, сколько и самой модели. Но то, что для простаков, не отягощенных научными знаниями, было тайной на протяжении четверти века, стало явью после лета 2020 г.