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Куда ведет товарищей верная дорога. Мнение Николюка
Источник материала: UDF
Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Отчаиваться, однако, не стоит. История не знает планов, которые можно было бы составить, а затем скорректировать или отменить. Не станет исключением и план по структуре белорусского экспорта, тем более, что обоснование по корректировке уже подготовлено.
Слово проректору по научной работе Белорусского государственного экономического университета Алексею Быкову: «Даже на пике глобализации ключевыми торговыми партнерами у подавляющего большинства стран являлись соседи. Скажем, относительно небольшая Беларусь является топовым покупателем российских газа и нефти. Региональное сотрудничество вытекает из экономического прагматизма. Поэтому заявленный на VI ВНС тезис об углублении экономической интеграции с Россией и в рамках ЕАЭС не выглядит революционным, а вытекает из логики развития мировой экономики, в которой уже давно популярен тренд ускоренного роста внутренних и региональных рынков».
За неимением гербовой бумаги пишут на простой. При неспособности изготавливать товары, пользующиеся спросом в Европе и в дальнем зарубежье, их втюхивают ближайшему соседу. Благо, что такая переориентация «вытекает из логики развития мировой экономики».
Мировой тренд, однако. Не жуй не глотай, только поспевай приближать целевые показатели к фактическим. Одно радует — не мы первые столкнулись с подобной проблемой. В качестве подтверждения данной истины процитирую российского поэта Игоря Губермана:
«Сижу с утра до вечера
с понурой головой:
совсем нести мне нечего
на рынок мировой».
Спасибо за пинок!
Пока отягощенные экономическими знаниями граждане рассуждают о значительных рисках, «которые несет в себе глобальное территориальное распределение производства», ответственные за внешнюю политику также стараются не ударить лицом в грязь.
В политики свои законы. И там, где экономист видит негатив, политик различает повод кланяться и благодарить. Проиллюстрирую парадокс словами министра иностранных дел Владимира Макея: «…необходимо всем вместе сказать большое спасибо западным партнерам, потому что их действия подталкивают Беларусь и Россию к более тесным интеграционным процессам, и не только в двустороннем формате».
Не уверен, что наш министр знаком с результатами исследований Киотского университета по формированию сплоченности у шимпанзе в ответ на внешнюю угрозу. Читателям же поясню, что в ходе эксперимента ученые проигрывали группам отобранных животных записи криков их диких сородичей. Каждый раз наблюдалось схожее поведение: стресс и увеличение бдительности, а также тенденция к сплоченности и прекращение драк внутри группы (даже за еду).
Наши недостатки — продолжение наших достоинств. Но кто бы мог подумать, что недостатки наших завистников способны на подобную же метаморфозу! Четверть века самый толерантный народ в мире пугали Западом. На практике же оказалось, что без подталкивания с его стороны, Беларусь и Россия самостоятельно неспособны интегрироваться.
Внешний пинок, уверен Владимир Макей, позволит наконец-то реализовать давнюю белорусскую мечту: уйти от «бухгалтерского принципа» в отношениях между учредителями Союзного государства, т.е. уйти от «драк внутри группы (даже за еду)».
Бухгалтерский принцип в международных отношениях предполагает симметричность во взаиморасчетах: «ты — мне, я — тебе». Но это как раз то, от чего на протяжении четверти века архитекторы Белоруской модели пытались избавиться.
В конкурентной среде Белорусская модель — не жилец. Понятно, что против «ты — мне» возражающих у нас днем с огнем не найти. Но ситуация разворачивается на 180°, когда очередь доходит до «я — тебе».
Как тут не процитировать, прозвучавшее с трибуны VI ВНС нравоучение: «Пожалуйста, помогите нам в этом плане (развивать здравоохранение. — С.Н.) Как у нас говорят: не учите нас жить, а помогите материально».
В свое время товарищ О. Бендер охарактеризовал альпийское нищенство как нищенство благородное. Господь горами Беларусь не наградил. Но кто сказал, что жителям заболоченных равнин благородство противопоказано?
Тайное стало явью
Причина прошлых успехов в торговле со странами Евросоюза ни для кого не является тайной. Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на изменения в структуре нашего экспорта/импорта. Беларусь в 2012 г. экспортировала 17,5 млн. т нефтепродуктов, а в 2019 г. — 10,5 млн. т. Сокращение импорта нефти за это время было не столь значительным: с 21,6 до 18,0 млн. т.
Но кроме нефти государство, обладающее двумя современными нефтеперерабатывающими заводами, импортировало в 2012 г. 8,7 млн. т нефтепродуктов, а в 2019 — только 0,25 млн. т. Лафа, основанная на перепродаже, закончилась. Это к вопросу о допустимости посредничества.
Очередной аттракцион метания грома и молний в адрес посредников с вершины белорусского Олимпа был зафиксирован 1 марта: «Посредники способствуют повышению стоимости товара процентов до 30, а то иногда и больше по отдельным позициям. Нам такое посредничество не нужно. И нужно исключить всякое посредничество внутри Беларуси».
Внутри нужно исключить, а снаружи желательно расширить. Да на беду единственный спонсор подобного вида экономической деятельности начал взбрыкивать. Он не готов последовать призыву белорусского министра и уйти от «бухгалтерского учета».
Но не все так безнадежно. Чтобы в протянутой руке не оказался камень, важно не ошибиться с геополитическим (цивилизационным) выбором. Квалифицированных консультантов у нас хватает. Среди них доктор экономических наук Валерий Байнев: «В мире осталось немного по-настоящему цивилизованных стран, в которые не сжигали на кострах ученых и не промышляли работорговлей, не грабили колоний и не загоняли людей в резервации, не начинали мировых войн и не устраивали на земле Холокост, не травили людей зарином и не бомбили их атомными бомбами, не жгли детей напалмом и не опутывали планету бессчетными военными базами, не лезли в другие государства со своими порядками и не разжигали там «цветных революций».
Что верно, то верно. В России в средние века ученых на кострах не сжигали, да и откуда им было взяться в России в средние века. Однако в годы Большого террора большевики недоработку своих предшественников перекрыли с лихвой: только в 1937-38 гг., только в Москве и только Сталин лично санкционировал расстрел 94 докторов наук.
Подобный пример не мешает занести наших партнеров по ЕАЭС в разряд белых и пушистых стран, а экономисту Байневу верить в возможность сформировать самодостаточную экономику на внутреннем рынке с численностью 200 млн. человек.
Блажен, кто верует. Курсу на самоизоляцию Белорусской модели столько же лет, сколько и самой модели. Но то, что для простаков, не отягощенных научными знаниями, было тайной на протяжении четверти века, стало явью после лета 2020 г.
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Курсу на самоизоляцию Белорусской модели столько же лет, сколько и самой модели, но то, что для простаков было тайной на протяжении четверти века, стало явью после...
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