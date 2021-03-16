Источник материала: UDF



Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кремль отказал регионам России в праве на референдум о самоопределении «Это будет являться нарушением Основного закона Российской Федерации»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказал регионам России в праве на референдум о самоопределении. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 16 марта.«Это будет являться нарушением Основного закона Российской Федерации. Поскольку речи о нарушении Основного закона РФ идти не может и не должно, то подобную даже эвентуальную возможность такой постановки вопроса мы не обсуждаем», — сказал он в ответ на вопрос о возможных действиях Москвы, если гипотетически такое произойдет.В то же время он напомнил о легитимности референдума о статусе Крыма, который состоялся в марте 2014 года.Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, в ходе которого более 90 процентов проголосовавших высказались за вхождение республики в состав РФ. Киев, страны ЕС и США отказались признать результаты плебисцита, они считают эту территорию оккупированной. Москва настаивает, что процедура присоединения полуострова не противоречила нормам международного права.