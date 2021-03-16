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Кремль отказал регионам России в праве на референдум о самоопределении

17.03.2021 06:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Кремль отказал регионам России в праве на референдум о самоопределении
Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказал регионам России в праве на референдум о самоопределении. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 16 марта.

«Это будет являться нарушением Основного закона Российской Федерации. Поскольку речи о нарушении Основного закона РФ идти не может и не должно, то подобную даже эвентуальную возможность такой постановки вопроса мы не обсуждаем», — сказал он в ответ на вопрос о возможных действиях Москвы, если гипотетически такое произойдет.

В то же время он напомнил о легитимности референдума о статусе Крыма, который состоялся в марте 2014 года.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, в ходе которого более 90 процентов проголосовавших высказались за вхождение республики в состав РФ. Киев, страны ЕС и США отказались признать результаты плебисцита, они считают эту территорию оккупированной. Москва настаивает, что процедура присоединения полуострова не противоречила нормам международного права.
 
 
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