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Петербуржец принял москвича за нечистую силу и избил до смерти

17.03.2021 06:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Петербуржец принял москвича за нечистую силу и избил до смерти
Кадр: Telegram-канал Mash
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В ночь на 16 марта 24-летний петербуржец гулял у жилого дома на улице Довженко. Его внимание привлек случайный прохожий. Догнав мужчину, молодой человек стал бить его ногами, а затем молотком. От полученных травм москвич скончался на месте.

Нападавшего задержали. Сотрудникам полиции он заявил, что прохожий был похож на ведьму.

Как уточнили в столичном управлении Следственного комитета России, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Петербуржцу назначили психолого-психиатрическую экспертизу.
 
 
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В Москве задержали уроженца Санкт-Петербурга, который до смерти избил москвича, приняв его за нечистую силу.
 
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