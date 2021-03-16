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Служба безопасности Лукашенко не пустила врача к умирающему пациенту в молодечненской ЦРБ

17.03.2021 06:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Молодечно во время визита Александра Лукашенко умер пациент — Служба безопасности президента не пустила врача.

Служба безопасности Лукашенко не пустила врача к умирающему пациенту в молодечненской ЦРБ

Как сообщает телеграм-канал медиков «Белые халаты», в ходе недавнего визита Лукашенко в молодечненскую больницу, умер человек:

«Практически весь персонал был насильно, под контролем "силовиков", изолирован по кабинетам без права перемещения по больнице, что привело к трагическому эпизоду: в отделении кардиологии возникла экстренная ситуация, срочно вызвали реаниматолога. Доктора не пропустили "силовики". В таких ситуациях счет может идти на минуты. К сожалению, пациента спасти не удалось».

В сообщении уточнили, что сотрудников из числа «неблагонадежных» было велено вообще не пускать на работу в тот день. Дошло до того, что в одном отделении единственного врача отправили в командировку, и отделение осталось без специалиста.

Служба безопасности президента Беларуси была создана в октябре 1994 года. 

О размере финансирования можно судить по цифрам, указанным в законе «О государственном бюджете». Например, на 2019 год эта цифра составила почти 18 млн долларов. Для сравнения, финансирование аппарата Совета министров в тот год составляло около 5 млн, а Национального собрания – 9 млн.
 
 
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В Молодечно во время визита Александра Лукашенко умер пациент — Служба безопасности президента не пустила врача.
 
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